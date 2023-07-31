«عالم مدهش».. يتبنّى معايير الاستدامة

دبي (الاتحاد)

عزّز «عالم مدهش» مكانته منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عقدين من الزمن، في «مفاجآت صيف دبي»، كواحد من أشهر الوجهات الترفيهية للعائلات خلال فصل الصيف، وتولي الدورة الحالية اهتماماً كبيراً بتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع الشعار الوطني لعام الاستدامة: «اليوم للغد»، وذلك في جميع القطاعات والمجالات، حيث تتطلّع الدولة إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

ويتبنى «عالم مدهش»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يزوره سنوياً في موسم الصيف أكثر من 200 ألف زائر، إطلاق العديد من المبادرات والمفاهيم والأنشطة، لإظهار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخة في مجال الاستدامة، وتعزيز الإرث الكبير الذي تركه المؤسس والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



تطوّرات مستمرّة

وتماشياً مع التطورات المستمرّة التي يشهدها العالم، فقد تغيّرت ملامح «عالم مدهش» كثيراً هذا العام لجعل الزيارات العائلية أكثر استدامة واهتماماً بالبيئة، وتشمل هذه التغييرات اعتماد المدفوعات غير النقدية، واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى إدخال تغييرات كبيرة على قوائم مأكولات المطاعم، وقد استخدم المنظمون أكثر من 80 بالمئة من مواد بناء وتشييد «عالم مدهش» هذا العام من المواد المُعاد تدويرها، ليكون خير مثال على التزام دولة الإمارات بالبحث عن الحلول المبتكرة للتحدّيّات المتعلّقة بالاستدامة، وتطبيق هذه الحلول.



أثر بيئي

وقد ساعد تطبيق هذه الحلول في تقليل الأثر البيئي الكبير المرتبط بإقامة هذه الفعالية الضخمة، في حين ساهم الانتقال إلى اعتماد المعاملات غير النقدية الذي يتوافق مع مبادرة دبي الرقمية في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يقوم الزوّار بسداد قيمة الأطعمة والمشروبات والهدايا التذكارية باستخدام بطاقات «إن إف سي» (NFC) غير النقدية، كما يتم تشجيع الزوّار على إعادة تدوير بطاقاتهم بوضعها في حاويات مخصصّة لذلك عند بوابات الخروج.

ومع تزايد شعبيّة «عالم مدهش»، وقيام العديد من العائلات بتكرار زيارة هذه الوجهة عاماً بعد آخر، فقد لاحظ المنظّمون أنّ عدداً كبيراً من زوّاره يحتفظون بمجموعة كبيرة من البطاقات لاستخدامها في الزيارات القادمة، وهذا يدّل على قيم وروح الاستدامة المشتركة بين من يتخطّون أبواب «عالم مدهش» لعيش تجربة ترفيهية ساحرة، وما هذا سوى جزء صغير من مجهود جماعي يبذله المشاركون والمنظّمون، للتأكّد من أن «مفاجآت صيف دبي» 2023 هو الأكثر مراعاة لمعايير الاستدامة والاهتمام بالبيئة.



أكثر استدامة

يساعد «عالم مدهش»، من خلال العمل عن كثب مع شركائه من مشغّلي الألعاب وأصحاب المطاعم، في إنشاء بيئة أكثر صداقة للبيئة لزواره، وقد التزمت كل من عربات الطعام والمقاهي في منطقة المطاعم الشهيرة بالتحوّل إلى ممارسات تجارية أكثر استدامة، ويشمل ذلك استخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير، واستبدال المنتجات البلاستيكية بالورقيّة، وتفادي استخدام المواد البلاستيكية أحاديّة الاستخدام.

يؤكد «عالم مدهش» لزوّاره على أهمية احترام البيئة، والالتزام بالممارسات التي تجعلها أكثر استدامة، حيث إن جميع الأزياء المستخدمة في العروض هذا العام تم تحديثها وإعادة استخدامها من العروض السابقة، أو شراؤها من العلامات التجارية المستدامة، وبمجرد انتهاء هذه الفعالية المهمة هذا العام سوف يتم إعادة تدوير الملابس مرّة أخرى، ولا شك أن هذا الأمر سيكون ملهماً للجيل القادم من أصحاب العلامات التجارية، ومصممو الأزياء المستدامة لاستخدام خامات الملابس المنتجة من الخامات المعاد تدويرها..