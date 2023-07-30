«الضربة الخفية».. سينما التشويق والمغامرات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في أول تعاون فني بينهما، يجتمع كل من جاكي شان وجون سينا في فيلم الأكشن والمغامرة والتشويق، «الضربة الخفية» (Hidden Strike)، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، ويلعبان فيه جنديين في العمليات الخاصة هما «لو فينج» الذي يجسده جاكي شان، و«كريس فان هورن» الذي يجسده جون سينا، حيث يواجهان العديد من التحديات والمخاطر لإيقاف أكبر عملية سطو على النفط في التاريخ.

يشارك في بطولة الفيلم كل من بيلو أسبيك، تيم مان، مايكل كولتس وراشيل هولواي، وهو من تأليف أراش أميل وﺇﺧﺮاﺝ سكوت وو.

خطة سطو

تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حول حرب نفطية على وشك أن تبدأ، حيث يقوم فريق مؤلف من المجرمين الدوليين بهجوم على مصفاة نفط تديرها الصين في الشرق الأوسط وتحديداً بالعراق، ويكتشف «لو فينج» خبير أمن صيني، المكلف بالحفاظ على سلامة موظفي مصفى النفط، أن خطة المهاجمين تستهدف تنفيذ أكبر عملية سطو على النفط في التاريخ، فيتم ترشيح «كريس فان هورن»، وهو جندي أميركي سابق في مشاة البحرية، للتعاون معه، ويحاولان معاً ردع المجرمين وإيقافهم، ونقل مجموعة من المدنيين الذين يعملون في مصفى النفط عبر بغداد من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء الآمنة.

روح الفريق

يقدم الفيلم قصة معبرة عن العمل بروح الفريق والتآزر بين أفراده، فضلاً عن المشاهد القتالية المحترفة والمؤثرات البصرية المميزة التي تجعل من مشاهدته تجربة ممتعة وشائقة، والتي نفذها سكوت وو، مخرج الفيلم الشهير (Need for Speed).

على الرغم من أنه التعاون السينمائي الأول بين جاكي شان وجون سينا، إلا أنهما أظهرا انسجاماً فنياً، وقدما مشاهد جمعت بين الأكشن والكوميديا، وخاضا مغامرات مليئة بالمعارك القتالية والمطاردات التي تحبس الأنفاس بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية القتالية المدرّعة.