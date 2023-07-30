الإثنين 31 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الضربة الخفية».. سينما التشويق والمغامرات

لقطة من الفيلم (من المصدر)
31 يوليو 2023 02:11

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
26.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال النصف الأول

في أول تعاون فني بينهما، يجتمع كل من جاكي شان وجون سينا في فيلم الأكشن والمغامرة والتشويق، «الضربة الخفية» (Hidden Strike)، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، ويلعبان فيه جنديين في العمليات الخاصة هما «لو فينج» الذي يجسده جاكي شان، و«كريس فان هورن» الذي يجسده جون سينا، حيث يواجهان العديد من التحديات والمخاطر لإيقاف أكبر عملية سطو على النفط في التاريخ.
يشارك في بطولة الفيلم كل من بيلو أسبيك، تيم مان، مايكل كولتس وراشيل هولواي، وهو من تأليف أراش أميل وﺇﺧﺮاﺝ سكوت وو.
خطة سطو
تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حول حرب نفطية على وشك أن تبدأ، حيث يقوم فريق مؤلف من المجرمين الدوليين بهجوم على مصفاة نفط تديرها الصين في الشرق الأوسط وتحديداً بالعراق، ويكتشف «لو فينج» خبير أمن صيني، المكلف بالحفاظ على سلامة موظفي مصفى النفط، أن خطة المهاجمين تستهدف تنفيذ أكبر عملية سطو على النفط في التاريخ، فيتم ترشيح «كريس فان هورن»، وهو جندي أميركي سابق في مشاة البحرية، للتعاون معه، ويحاولان معاً ردع المجرمين وإيقافهم، ونقل مجموعة من المدنيين الذين يعملون في مصفى النفط عبر بغداد من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء الآمنة.
روح الفريق
يقدم الفيلم قصة معبرة عن العمل بروح الفريق والتآزر بين أفراده، فضلاً عن المشاهد القتالية المحترفة والمؤثرات البصرية المميزة التي تجعل من مشاهدته تجربة ممتعة وشائقة، والتي نفذها سكوت وو، مخرج الفيلم الشهير (Need for Speed).
على الرغم من أنه التعاون السينمائي الأول بين جاكي شان وجون سينا، إلا أنهما أظهرا انسجاماً فنياً، وقدما مشاهد جمعت بين الأكشن والكوميديا، وخاضا مغامرات مليئة بالمعارك القتالية والمطاردات التي تحبس الأنفاس بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية القتالية المدرّعة.

جاكي شان
جون سينا
تعاونية الاتحاد
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 12:06
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
الرياضي
«أفريكا» و«نورما» بطلا كأس الوثبة في فرنسا
اليوم 12:00
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
الرياضي
«مشاعر متناقضة» بين «الفرسان» و«الإعصار»!
اليوم 12:00
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
الرياضي
أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس
اليوم 11:53
عملية ناجحة لطارق حامد
الرياضي
عملية ناجحة لطارق حامد
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©