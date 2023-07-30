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7 أطعمة.. تسبب التهابات مزمنة

7 أطعمة.. تسبب التهابات مزمنة
31 يوليو 2023 02:11

ترجمة: عزة يوسف

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تتسبب بعض الأطعمة في الإصابة بالتهابات مزمنة في أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة تَكوّن ما يسمى بالجذور الحرة التي تؤثر على مضادات الأكسدة والخلايا، مما يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل القلب والسكري والسرطان المفاصل، وذكر موقع «Good House Keeping» أمثلة لبعض الأطعمة التي تؤدي للإصابة بالتهابات مزمنة، ومنها:
الحلوى
تتسبب الحلوى في حدوث الالتهاب في أجسامنا لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، وكلما زادت الكمية المستهلكة منها زادت احتمالية أن يصبح هذا الالتهاب مزمناً.
الوجبات السريعة
تحتوي الأطعمة المقلية التي توجد في الوجبات السريعة على دهون متحولة ومحفزة للالتهاب، والتي تشير الأبحاث الحديثة إلى إمكانية تسببها في التهاب الدماغ الذي يسبب القلق والاكتئاب.
اللحوم المصنعة
تشمل اللحوم المعالجة والمملحة والمدخنة والتي تسبب الالتهابات المزمنة، كما تزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.
الحبوب المحلاة
ترفع هذه الأطعمة من مستوى الجلوكوز في الدم، مما يزيد من قابلية الجسم للالتهاب.
اللحوم الحمراء
تعتبر اللحوم غير المعالجة مثل البرغر وشرائح اللحم أقل ضرراً من اللحوم المصنعة، خاصةً إذا كانت خالية من المواد الحافظة أو الإضافات.
الدقيق الأبيض
تحتوي الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض على نسبة عالية من السكر، كما أنها خالية من الألياف والعناصر الغذائية.
الصودا
تحتوي هذه المشروبات على الكثير من السكر، بالإضافة إلى بنزوات الصوديوم، وهي مادة حافظة تزيد من القلق وتضعف الوظيفة الحركية.

الأطعمة
الأمراض
أمراض القلب
السكري
السرطان
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