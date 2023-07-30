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تعزيز «الهوية» بفعاليات صيفية

تعزيز «الهوية» بفعاليات صيفية
31 يوليو 2023 02:11

الشارقة (الاتحاد)

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بفعاليات مبتكرة يعزز نادي مليحه برنامجه الصيفي، وينطلق به نحو تحقيق أهدافه لغرس الهوية الوطنية في نفوس المشاركين الذين يبلغ عددهم 333 منتسباً منتظمين في سبع فعاليات تعكس أهداف النادي الوطنية. وتنوعت أنشطة الأسبوع الثالث أسبوع «الهوية الوطنية»، لتشمل رحلة لاستكشاف مستقبل الإمارات عبر زيارة لمتحف المستقبل.. وتنظيم ورش في السنع والعادات الإماراتية، وأخرى في صنع الملابس التقليدية  وكيفية إعداد الطعام الإماراتي، وطريقة العزف على الآلات الموسيقية الإماراتية، بخلاف فعاليات تناولت التفكير الإيجابي.. ورحلة إلى مربى الشارقة للحيوانات المائية.

نادي مليحه
الهوية الوطنية
الصيف
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