75 نوعاً تتنافس على لقب «طائر القرن»

ويلينغتون (أ ف ب)

تتنافس 75 نوعاً من الطيور بينها خمسة أنواع منقرضة على لقب «طائر القرن» الأكثر شعبية في نيوزيلندا، ويأمل منظمو المسابقة لفت الانتباه من خلال هذا الاستطلاع إلى الطيور المهددة بالانقراض.

وتحتفل جمعية «فورست آند بيرد» التي تنظم المسابقة بذكراها المئوية من خلال تتويج

الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا خلال الأعوام المئة الأخيرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«فورست آند بيرد» نيكولا توكي في احتفال إطلاق المسابقة: «نحن نبحث عن الطائر الذي استحوذ على قلوب النيوزيلنديين خلال القرن العشرين».. ومن بين هذه الأنواع المتنافسة طير هويا والبومة الضاحكة المعروفة أيضًا باسم «ويكاو».. وأقصى المنظمون الببغاء كاكابو نظراً لفوزه مرتين.