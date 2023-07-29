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آسر ياسين.. يبحث عن قاتل «نادية»

آسر ياسين.. يبحث عن قاتل «نادية»
30 يوليو 2023 01:50

محمد قناوي (القاهرة) 

يخوض الممثل المصري آسر ياسين تجربة درامية جديدة، ضمن دراما المنصات الرقمية من خلال مسلسل «من قتل نادية؟»، مع صبا مبارك، وشيرين رضا، ومحمد ثروت، وإخراج السدير مسعود.
 قال ياسين، إن المسلسل من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول جريمة قتل غامضة تتسبب في فتح عدد من الملفات لعدد من الشخصيات، ويقدم خلاله شخصية غير متوقعة.
وأضاف أنه يعود خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل «نسيت كلمة السر»، والذي كان من المفترض عرضه على الفضائيات في الموسم الرمضاني الماضي، ويتكون من 15 حلقة، ولم تحدد الشركة المنتجة للآن موعد عرضه، والعمل مقتبس عن رواية للكاتب حسن كمال، ومرشح لإخراجه هاني خليفة، وتدور أحداثه حول بطل مصري في إحدى الألعاب تعرض لمرض غامض، والعمل خليط من الأحداث الاجتماعية والسياسية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وحسم آسر الجدل حول مصير الموسم الثاني من مسلسل «الثمانية»، وقال إنه من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، فالموسم الأول جاءت نهايته مفتوحة، وأن الجمهور طالب بجزء ثانٍ لتعلقهم بالشخصيات والأحداث. كما يُعرض له خلال أغسطس المقبل فيلم «شماريخ» مع أمينة خليل، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار الحركة والتشويق، حول الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى ضغوط لا تُحتمل لتنقلب حياته رأساً على عقب. ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن ومطاردات تقدم لأول مرة في السينما المصرية والعربية، حيث تمت الاستعانة بخبير متخصص بالتدريبات والفنون القتالية من كوريا الجنوبية، حيث تدرب معه آسر على مدار ستة أشهر ليجيد القتال والدفاع عن النفس.

آسر ياسين
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