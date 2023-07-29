شواطئ هندية.. تتلألأ في الظلام

ترجمة: عزة يوسف

تمثل بعض الشواطئ في الهند ظاهرة فريدة من نوعها، ليس بسبب مياهها النقية والجمال الذي يحيط بها فحسب، ولكن أيضاً بسبب توهجها في الظلام، ويقدم موقع «Times of India» قائمة ببعض هذه الشواطئ الاستثنائية، وهي:

بيتالباتيم

منطقة سياحية تشتهر بشاطئها الذي يتوهج في الظلام في ولاية غوا، بسبب التلألؤ البيولوجي في أعماقه، الذي يزداد مع المد ويخفت تلقائياً عند ثبات المياه.

بنغارام

يشتهر هذا الشاطئ بمياهه الفيروزية وجماله الخلاب بمدينة لاكشادويب، وبه العديد من الرياضات المائية التي تمتع الزوار، فضلاً عن تناول الطعام على شواطئه، حيث تتوهج مياهه بسبب العوالق النباتية والطحالب والكائنات الأخرى مثل قنديل البحر وغيره، مما يعطيه منظراً يخلب الألباب.

غوهو

شاطئ عادي لمن يراه يومياً في مدينة مومباي، لكن ما يميزه التوهج في الليل بأمواجه الزرقاء، بسبب الميكروبات البحرية التي تضفي التوهج الأزرق الساطع على مياهه.

جزيرة هافلوك

يمكنك مشاهدة ظاهرة التوهج الفريدة هذه أثناء الإبحار عبر مياه هذه الجزيرة، بسبب العوالق النباتية بكثرة في الماء، لتشهد أفضل تلألؤ بيولوجي، خاصة أثناء غياب ضوء القمر بمنطقة اندامان.

ماتو

يشتهر هذا الشاطئ المنعزل في كارناتاكا، بغروب الشمس الجميل، وهو يمتد لمسافة 30 كم تقريباً، ويضيء في الظلام بسبب اللافقاريات البحرية والكائنات الحية الدقيقة التي تنتج تلألؤاً بيولوجياً بديعاً.

ثيروفانميور

لا يشتهر هذا الشاطئ فقط بالمناظر الخلابة خلال شروق الشمس بمدينة تشيناي، ولكن أيضاً بظاهرة التوهج الذي اُكتشف عام 2019 في تشيناي، فلم يكن يُسمع عن ظاهرة الشواطئ المتوهجة حتى اكتشافه.