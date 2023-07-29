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فخاريات تراثية بـ «تكنولوجيا عصرية»

فخاريات تراثية بـ «تكنولوجيا عصرية»
30 يوليو 2023 01:50

الظفرة (الاتحاد)

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من الطين.. يصنع الفنان أسامة العدل أشكالاً مختلفة من الفخاريات بتصاميم ورسومات تراثية أصيلة تحمل عبق الماضي العريق، وفي ركن تابع لنادي تراث الإمارات بمهرجان ليوا للرطب يستقبل زواره ويعرض عليهم كافة مراحل صناعة أواني وتحف الفخار.
وقال أسامة العدل الذي يمتلك الشغف والمهارة الفنيات العالية في هذه الحرفة: «كانت هذه المهنة من أساسيات الحياة القديمة، ومصدر أواني الماء والطعام وما زالت هذه الصناعة جسراً يربط بين الأجيال، كونها تُعرّف النشء والشباب على ماضي الأجداد المشرف، وأضاف: «استفادت الصناعة من التقنيات الحديثة، ففي السابق كنا نستخدم قالب التدوير الذي يدار بالقدم، واليوم نستخدم القالب الكهربائي الذي يدار آلياً، ما يساعد على إنجاز العمل سريعاً».

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