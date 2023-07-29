عملية محكمة لتدمير قمر اصطناعي

دارمشتات (د ب أ)

نجحت وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، لأول مرة، في توجيه قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي للأرض بطريقة مُحكمة. وأعلنت الوكالة، استناداً إلى قيادة الفضاء الأميركية، أن القمر الاصطناعي «أيولوس» عاد إلى الغلاف الجوي فوق القارة القطبية الجنوبية مساء الجمعة واحترق. وبحسب البيانات، فإن جميع الأجزاء التي لم تحترق سقطت في المحيط الأطلسي كما هو مخطط. ويهدف ذلك إلى التقليل من مخاطر سقوط الحطام على الأرض، إلى جانب الحد من مخاطر الاصطدام بأجسام أخرى في مدار الأرض، وبالتالي تجنب خطر حدوث المزيد من الحطام الفضائي.