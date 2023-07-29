الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عملية محكمة لتدمير قمر اصطناعي

عملية محكمة لتدمير قمر اصطناعي
30 يوليو 2023 01:50

دارمشتات (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«ناسا» تُسند لـ«لوكهيد مارتن» تصميم صاروخ فضائي يعمل بالطاقة النووية
«مصعد فضائي» لدراسة قمر المريخ

نجحت وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، لأول مرة، في توجيه قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي للأرض بطريقة مُحكمة. وأعلنت الوكالة، استناداً إلى قيادة الفضاء الأميركية، أن القمر الاصطناعي «أيولوس» عاد إلى الغلاف الجوي فوق القارة القطبية الجنوبية مساء الجمعة واحترق. وبحسب البيانات، فإن جميع الأجزاء التي لم تحترق سقطت في المحيط الأطلسي كما هو مخطط. ويهدف ذلك إلى التقليل من مخاطر سقوط الحطام على الأرض، إلى جانب الحد من مخاطر الاصطدام بأجسام أخرى في مدار الأرض، وبالتالي تجنب خطر حدوث المزيد من الحطام الفضائي.

وكالة الفضاء الأوروبية
إيساتاييف
الفضاء
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©