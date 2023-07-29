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«تشات جي بي تي» ذكاء يتراجع وأداء ضعيف

«تشات جي بي تي» ذكاء يتراجع وأداء ضعيف
30 يوليو 2023 01:50

لماذا يتراجع ذكاء روبوت الدردشة «تشات جي بي تي»؟ سؤال مهم فرض نفسه على الساحة التكنولوجية العالمية مؤخراً، بعدما أشارت دراسة أجريت في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة إلى أن بعضاً من وظائف «تشات جي بي تي» تقلصت.. فيما أكد علماء في جامعة «بيركلي» الأميركية أن جودة إجابات الروبوت على فئات معينة من الأسئلة، انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بيونيو الماضي.. 
وفي محاولة لإزالة الغموض، قال مدير الذكاء الاصطناعي والمنتجات الرقمية في شركة «بيلاين» الروسية كونستانتين رومانوف: التراجع سببه محاولات يجريها مطورو الروبوت لتحسينه وتوجيهه نحو إصدار إجابات لا تتعارض مع قواعد الأخلاق.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
التكنولوجيا
جامعة ستانفورد
الولايات المتحدة
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