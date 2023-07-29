ظهور نجم المرزم

الشارقة (وام)

قالت جمعية الإمارات للفلك، إن فجر أمس السبت، شهد طلوع نجم المرزم أو الشعرى اليمانية - ألمع نجوم السماء، وخامس النجوم السبعة للقيظ (الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع «المرزم»، النثرة «الكليبين»، الطرفة «سهيل») وآخر نجوم جمرة القيظ، والمِرْزَمُ اسمٌ لعدد من النجوم النيرة، أَشهرها مِرزمان، هما الشِّعريان العَبُورُ والغُمَيّصاء.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: يطلع المرزم مع ذروة القيظ وشدة الحر، وهو آخر نجوم «جمرة القيظ»، كما يسميها البعض في الجزيرة العربية، وبطلوع المرزم يكون حر القيظ في ذروته وتتقدم الكتل الجوية الرطبة.