الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ظهور نجم المرزم

ظهور نجم المرزم
30 يوليو 2023 01:50

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
طلوع نجم المرزم فجر اليوم

قالت جمعية الإمارات للفلك، إن فجر أمس السبت، شهد طلوع نجم المرزم أو الشعرى اليمانية - ألمع نجوم السماء، وخامس النجوم السبعة للقيظ (الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع «المرزم»، النثرة «الكليبين»، الطرفة «سهيل») وآخر نجوم جمرة القيظ، والمِرْزَمُ اسمٌ لعدد من النجوم النيرة، أَشهرها مِرزمان، هما الشِّعريان العَبُورُ والغُمَيّصاء. 
وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: يطلع المرزم مع ذروة القيظ وشدة الحر، وهو آخر نجوم «جمرة القيظ»، كما يسميها البعض في الجزيرة العربية، وبطلوع المرزم يكون حر القيظ في ذروته وتتقدم الكتل الجوية الرطبة.

جمعية الإمارات للفلك
المرزم
الثريا
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©