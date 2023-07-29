اختتام ملتقى السمالية الصيفي 2023

اختتم نادي تراث الإمارات ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي، أمس فعاليات النسخة «31» من ملتقى السمالية الصيفي الذي كان قد انطلق في الثالث من يوليو الجاري بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين لمراكز النادي وذلك بهدف الاستفادة من العطلة المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.

وشهدت جزيرة السمالية عدة فعاليات تراثية وثقافية في أيام الملتقى تمثلت في أنشطة ركوب الإبل، والخيل، وجولات السفينة التراثية حول الجزيرة، والألعاب الشعبية، كما قدم المدربون التراثيون للطلاب والطالبات ورشاً عن البحر والبحارة، وكيفية صناعة الشباك، وتجارة اللؤلؤ والغوص وفلق المحار، والصيد التقليدي، وورشة خاصة عن «المطراش».

وفي الصالة الرياضية بالجزيرة أقيمت عدة ورش للحرف التراثية لطالبات المراكز النسائية بالنادي، منها المغزل، والتلي، والسدو، والخوص، والحناء، والأعشاب، والألعاب الشعبية، والرسم والتلوين.

كما شملت أنشطة الجزيرة السنع عبر ورشة «أدب المجالس» التي تعلم فيها الطلبة آداب المجالس وكيفية استقبال الضيف والترحيب به، وأدب الحوار بالمجلس، وآداب التحية والسلام، والطرق الصحيحة لتقديم الفوالة والقهوة العربية.

ونظمت المراكز الشبابية التابعة للنادي عدة أنشطة في إطار فعاليات الملتقى، حيث نظم مركز العين في مقره نشاطاً للرماية، إضافة لعدة زيارات خارجية منها حديقة الجاهلي، وممشى عشارج التابع لبلدية العين، ومتحف قصر العين، ومتحف شرطة المربعة، فيما نظم مركز سويحان بمقره ورش حلب الناقة، وشداد المطية، وسقا الطيور، وورشة شجرة النخيل، وورشة مقيض الصقور.

كما نظم مركز السمحة الشبابي ورشاً في التراث البحري، والهجن، والسنع الإماراتي، ورحلات ترفيهية ..وأقام مركزا أبوظبي والوثبة ورشاً بحرية، وورش السنع، وركوب الخيل والإبل، وجولة بحرية بكورنيش أبوظبي للتعرف على المدينة وبيئتها البحرية.

ونظمت المراكز النسائية التابعة للنادي في مقراتها عدداً من الورش طيلة أيام الملتقى، حيث أقام مركز أبوظبي النسائي ورش التلي، والخوص، والسدو، والسدو على نول الخشب، وغزل الصوف، وورشة الصدف، والتطريز، والخياطة، وصنع الميداليات، وأساور على الكرتون، وصناعة المنسوع، والتلوين والرسم، والألعاب الشعبية، إضافة إلى ورشة توعوية عن أهمية الماء في حياة الإنسان، ورشة السنع، وورشة عن زهبة العروس والنادي الاجتماعي، ورحلات ترفيهية.

وفي مركز العين النسائي أقيمت ورش الحرف اليدوية، وورشة الخراريف، والتلوين والبازل، والألعاب الشعبية، كما زارت الطالبات قصر المويجعي، وقصر العين.

فيما قدم مركز السمحة النسائي بمقره باقة تراثية منوعة من الحرف اليدوية التراثية، وورشة فن الأوريجامي، وصنع الشموع، ورسم ألوان العلم، ودكان أول، وورشة زينة المرأة قديماً، وأقيمت مسابقة أجمل زي تراثي، ومسابقة الذهب العربي، وقامت الطالبات برحلة ترفيهية.

ونظم مركز سويحان النسائي في مقره ورش الخوص، والحناء، والرسم، وصنع الأساوير والميداليات، وورشة خاصة عن السنع الإماراتي.