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وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر

الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
29 يوليو 2023 11:34

توفي الكاتب الألماني مارتن فالسر، أحد رموز الأدب المعاصر في بلاده، عن 96 عاما، وأشاد به الرئيس الألماني معربا عن أسفه لفقدان "رجل عظيم وأديب من مصاف كبار كتّاب العالم".

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وكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تعازيه إلى أرملة الكاتب كاثيه فالسر "نحن حزانى على مارتن فالسر. لن ننساه".
وأضاف "يمتد نتاجه على ستة عقود وقد طبع الأدب الألماني بشكل بارز خلال هذه الفترة".
وكشفت العديد من وسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق أن مارتن فالسر توفي ليل الخميس الجمعة في أوبرلنغن (جنوب غرب) حيث أقام منذ أواخر الستينات.
ويعد فالسر أحد أبرز الروائيين في فترة ما بعد الحرب على غرار غونتر غراس وهاينريش بول، حتى لو لم يحقق الشهرة العالمية للروائيَين.

المصدر: آ ف ب
ألمانيا
الكتاب
الكتابة الأدبية
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