«عشق آباد».. العاصمة البيضاء

أحمد مراد (القاهرة)

واحدة من أغرب مدن العالم، يقصدها المئات من الفنانين والمبدعين لرسم اللوحات الفنية، والتقاط الصور، وتصوير الأفلام السينمائية، إنها «عشق آباد» عاصمة جمهورية تركمانستان، في آسيا الوسطى، والمعروفة بلقب «مدينة الحب والرخام».

يعود تاريخ تأسيس عشق آباد إلى عام 1881، كقاعدة عسكرية للإمبراطورية الروسية، وتقع في الوسط الشرقي من تركمانستان، وتبلغ مساحتها 22 كيلومتراً مربعاً، وشهدت في عام 1948 زلزالاً مدمراً قضى على ثلثي سكانها، الذين يصل عددهم حالياً نحو مليون نسمة، وفي عام 1924 أصبحت عاصمة تركمانستان التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وظلت عاصمة لها بعد استقلالها في تسعينيات القرن الماضي.

اللون الأبيض

تشتهر المدينة بلقب «العاصمة البيضاء»، حيث تكتسي جميع مبانيها ومعالمها باللون الأبيض، ويحظر القانون أي لون آخر للمباني السكنية أو التجارية أو الحكومية، ويغطي الرخام الأبيض نحو 543 مبنى بها، واستخدم في بناء المدينة، ولا يسير فيها إلا السيارات البيضاء.

في عام 2013 انضمت عشق آباد إلى موسوعة غينس للأرقام القياسية لاحتوائها على أعلى بنايات بالرخام الأبيض، ونالت لقب «مدينة الرخام الأبيض». وتضم أكبر دولاب هواء مغطى بالرخام الأبيض يبلغ قطره 57 متراً.

أكبر سجادة ونافورة

تضم المدينة العديد من المعالم الهندسية، أبرزها مبنى النجوم الثمانية المدببة الذي يرمز إلى أوغوز خاجان، الحاكم الأسطوري، وهو أحد أبرز معالمها المعمارية والهندسية، وتضم قائمة معالم المدنية برج التلفزيون والاتصالات أطول مباني البلاد، حيث يزيد على 200 متر، ونافورة تحتوي على أكبر عدد من حمامات النوافير في العالم، ومتحف الفنون الجميلة الذي ينفرد بعرض أكبر مجموعة من السجاد اليدوي، منها واحدة من أكبر السجادات في العالم بطول 193 متراً وتزن 855 كيلوجراماً.

تحفة معمارية

تضم عشق آباد متاحف متنوعة للتراث الإسلامي، والتاريخ تعرض مجموعة من القطع الأثرية، بالإضافة إلى متحف الاستقلال الذي يُعد تحفة معمارية، تحيط به تماثيل ضخمة لأبطال تركمانستان على مر العصور، ويتوسط المتحف حديقة تكتظ بأشجار الصنوبر دائمة الخضرة، وجرت العادة عند زيارة رؤساء الدول لتركمانستان أن يقوم كل رئيس بغرس شجرة صنوبر في حديقة المتحف رمزاً للصداقة بين الشعوب. وتشتهر عشق آباد بالعديد من المعالم التي يحرص السياح على زيارتها، منها سارية أطول سارية في العالم بطول 133 متراً، بجانب «تولكوتشكا بازار» الذي يُعد أحد أكثر البازارات في آسيا الوسطى، وأيضاً ما يُعرف بـ«قوس الحياد» من أشهر آثارها، حيث يواجه الشمس طوال اليوم، ويرمز لسياسة الحياد التي تتبناها تركمانستان. يُعد نهر قاراقوم من أكبر الأنهار الاصطناعية في العالم، طوله 1100 كم، ويربط بين أنهار اموداريا ومورجاب وتيدين في نظام مائي واحد.

أغرب القوانين

توصف بعض القوانين المعمول بها في عشق آباد بأنها من أغرب القوانين في العالم، حيث تجرم امتلاك السيارات السوداء، وراديو السيارة، وتربية الكلاب، ورقص الباليه، والسيرك، وألعاب الفيديو، وتطويل اللحية، ووضع المكياج، فكل هذه الأمور غير قانونية، يُعاقب من يفعلها.