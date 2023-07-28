بنك البذور.. صمام الأمن الغذائي

توريالبا (أ ف ب)

يحتفظ علماء في قلب منطقة جبلية من كوستاريكا بكنز من البذور جُمع على مر العقود، لمواجهة تهديدات انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وتشمل العينات المحفوظة في مركز البحث والتعليم في مجال علم الزراعة الاستوائية عدداً كبيراً من النباتات ذات الاستخدام الغذائي.

ويحتوي المركز على ثاني أكبر مجموعة في العالم من بذور اليقطين، فضلاً عن مزروعات أخرى كالبنّ والكاكاو والفلفل الحريف.. وتُخزّن بعض البذور عند 18 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن في هذه الظروف الاحتفاظ بها من دون تلف حتى أربعين عاماً ومن ثم زراعتها لإنتاج عيّنات أكثر مقاومة للطفيليات والأمراض أو حتى التغير المناخي، أو لتبديل أجناس في طور الانقراض.