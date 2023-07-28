العثور على سفينة رومانية عمرها 2000 سنة

روما (رويترز)

عثرت فرقة حماية الفن في قوات الدرك الوطني الإيطالية على حطام سفينة شحن رومانية قديمة تعود لأكثر من ألفي عام قبالة ساحل بالقرب من روما.

وقالت السلطات المعنية إنه جرى تحديد موقع السفينة وتصويره باستخدام روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد، قبالة ميناء تشفيتافيكيا على بُعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من العاصمة الإيطالية ويقبع الحطام في قاع البحر على عمق نحو 160 متراً.

وكانت السفينة التي يقدر طولها بأكثر من عشرين متراً وتعود للقرن الأول أو الثاني قبل الميلاد تحمل المئات من الجرار الرومانية القديمة وعثر على

أغـلبها سليمــة.