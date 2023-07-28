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علماء من سيبيريا يبتكرون مادة جديدة لتصنيع ملابس ذكية

علماء من سيبيريا يبتكرون مادة جديدة لتصنيع ملابس ذكية
29 يوليو 2023 01:38

أبوظبي (وكالات)

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من مزيج من النايلون والغرافين ابتكر العلماء بجامعة «تومسك» التكنولوجية في سيبيريا مادة جديدة لتصنيع أزياء «ذكية»، تسجل الإيماءات وتقيس ضربات القلب وتتعرف على الصوت، وقالت الجامعة إن هذه الملابس يمكن غسلها وطيها والتعامل معها مثل الملابس العادية.
وصنع الباحثون مادة هجينة موصلة للكهرباء تعتمد على النسيج الصناعي والغرافين.. وقاموا بتطبيق أكسيد الغرافين على النايلون، وتمت معالجته بعد ذلك بالليزر. 
ويشار إلى أن جزيئات الغرافين لا تشكل طبقة طلاء فحسب، بل وتتوغل في ألياف النايلون، لذا جاء النسيج الناتج مقاوماً للموجات فوق الصوتية والتمدد والغسيل، ما يسمح باستخدامه كزي يومي.

سيبيريا
الابتكار
جامعة تومسك
النايلون
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