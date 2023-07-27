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رسم «شجرة عائلة» لأسرتين من العصر الحجري بالحمض النووي

رسم «شجرة عائلة» لأسرتين من العصر الحجري بالحمض النووي
28 يوليو 2023 01:39

باريس (أ ف ب) 

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أعاد علماء تكوين شجرة عائلة لأسرتين كانتا تعيشان قبل سبعة آلاف عام في المنطقة المعروفة بحوض باريس في فرنسا، وفقاً لدراسة توفّر معطيات جديدة عن حياة مجتمعات العصر الحجري الحديث في أوروبا. ويشكّل موقع بلدة غورجي الجنائزي الذي اكتُشِف عام 2004 مقبرة شاسعة تحتوي على مدافن لـ130 فرداً، يعود تاريخها إلى ما بين 4850 و4500 عام قبل العصر الجاري.
وقال مكتشف الموقع عالِم الأنثروبولوجيا الأثرية ستيفان روتييه إن عمليات التنقيب عن الآثار وفرت معلومات عن التنظيم المكاني للمقابر وموقع المتوفين والأغراض المتروكة، على افتراض أن المقبرة استُخدمت من قبل «مجموعة موحدة نسبياً».

العصر الحجري
الحمض النووي
فرنسا
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