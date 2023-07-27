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«ناسا» تُسند لـ«لوكهيد مارتن» تصميم صاروخ فضائي يعمل بالطاقة النووية

«ناسا» تُسند لـ«لوكهيد مارتن» تصميم صاروخ فضائي يعمل بالطاقة النووية
28 يوليو 2023 01:39

واشنطن (أ ف ب)

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أسندت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى شركة «لوكهيد مارتن»، تصميم وتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي، بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في مهام مستقبلية إلى المريخ. 
وأوضح مسؤولون أن البرنامج المتعلق بهذا الصاروخ الذي يقوم على تكنولوجيا الدفع الحراري النووي المتقدمة، يسعى إلى إجراء رحلته التجريبية الأولى إلى الفضاء بحلول العام 2027.
وشرحت «ناسا» أن الصاروخ الذي يعمل بالدفع النووي الحراري أكثر كفاءة بثلاث إلى أربع مرات من ذلك الذي يعمل بالوقود التقليدي، مشيرة إلى أنه يقلل الوقت الذي تستغرقه الرحلات، وهو عنصر أساسي في إتاحة تنظيمها إلى الكوكب الأحمر.

وكالة الفضاء الأميركية
الفضاء
ناسا
وكالة ناسا
لوكهيد مارتن
الطاقة النووية
المريخ
كوكب المريخ
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