شركة إيلون ماسك تخطط لإنتاج أطراف ذكية تحركها شريحة في الدماغ

أبوظبي (وكالات)

«ذراع أو رجل آلية يتحكم فيها الإنسان بواسطة جهاز استشعار يزرع في الدماغ».. مشروع طموح تعمل عليه شركة Neuralin، وتخطط لإنتاج هذه الأجهزة التعويضية الذكية وطرحها قريباً لمساعدة ملايين المرضى الذين يعانون جراء عمليات بتر أو تشوهات، بحسب منصة «بيزنيس انسيدر» الرقمية.

وقال إيلون ماسك، مالك الشركة: «نحاول الجمع بين إبداعات Neuralink في مجال التكنولوجيا العصبية وخبرة (تسلا) في مجال تطوير الإنسان الآلي لتطوير ذراع وساق آليتين تشبهان الذراع والساق البيولوجيتيْن مستقبلاً، ونعتقد أنه يمكننا بالفعل تصنيع (جسم سيبراني) يتمتع بقدرات مذهلة».