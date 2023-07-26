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«مصعد فضائي» لدراسة قمر المريخ

«مصعد فضائي» لدراسة قمر المريخ
27 يوليو 2023 01:36

أبوظبي (وكالات)

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«كابل يقوم مسبار فضائي بتعليقه على سطح قمر المريخ».. ملخص مشروع مهم، أثبتت بسامارا داريا نيرادوفسكايا، الطالبة في جامعة «كوروليوف» الروسية، صحته نظرياً، ليكون أول مصعد فضائي في التاريخ..  وقالت نيرادوفسكايا: «استخدام أنظمة الكوابل لدراسة واستكشاف كواكب المجموعة الشمسية وأقمارها، أمر مُلح تحتاجه الملاحة الفضائية المعاصرة.. وهناك اهتمام متنامٍ بدراسة قمر المريخ فوبوس الذي لم تُحدد هويته بعد»، موضحة أن نتائج دراستها توكد إمكانية إنشاء مصعد فضائي وإنزال معدات وأجهزة الاستشعار بوساطة كابل فضائي خاص من متن مسبار يوجد في موقع تتوازن فيه قوى الجاذبية، فيما يمكن اعتباره احياءً لأهداف مهمة بعثة PHLOTE غير المحققة.

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