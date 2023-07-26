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المجمع الثقافي.. 24 يوماً في عالم الفنون الرقمية

المجمع الثقافي.. 24 يوماً في عالم الفنون الرقمية
27 يوليو 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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يختتم المخيم الصيفي للفنون الذي نظمه المجمع الثقافي في أبوظبي فعالياته غداً، بعد 24 يوماً اتاح خلالها للمشاركين فرصة نادرة للإبحار في عالم الفنون الرقمية، وفهم مختلف الوسائط الفنية.
وقدم المخيم تجربة تعليمية تعرَّف خلالها المشاركون على قواعد الفن الرقمي والرسوم المتحركة من خلال مشاريع عملية بمشاركة فنانين محترفين، ودمج المخيم المشاركين في ورش عمل جماعية، ما أسهم في تحفيز قدراتهم، وأكسبهم مهارة العمل الجماعي، وكشف عن المواهب الكامنة داخلهم.. وأسهم في صقلها ووضع أصحابها على بداية الطريق الصحيح.

المجمع الثقافي
أبوظبي
الإمارات
المجمع الثقافي في أبوظبي
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