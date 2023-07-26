«الهروب من الغرفة» في «الغاليريا» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الغاليريا على جزيرة الماريه في أبوظبي، وجهة التسوق والحياة العصرية الأبرز في أبوظبي، تعزيز تجاربه في التسوق وتناول الطعام والترفيه بافتتاح متاجر جديدة لأبرز العلامات التجارية العالمية. ويستعد الغاليريا لاستضافة متاجر جديدة أخرى للتجزئة وتناول الطعام خلال الأسابيع المقبلة.

تتنوع مرافق الترفيه في الغاليريا، وأكثرها استقطاباً لعبة الهروب من الغرفة «جيم أوفر إسكيب رومز»، وهي ألعاب تفاعلية تمنح المشاركين فيها تجارب واقعية مليئة بالتشويق تجمع بين المشاهد عالية الجودة وأحدث التقنيات، وتضم مجموعة من الألغاز والقصص والأحداث المميزة والفريدة من نوعها، بالإضافة إلى «بورد جيم» الذي يُتيح قضاء أوقات مميزة فيه.

ويستعد الغاليريا لافتتاح باقة من المتاجر الجديدة ومراكز التسلية للأطفال وبيوت الفن، بما فيها «7 آرت غاليري» ضمن معرض «لا باريزيان» الذي استضافه الغاليريا في مارس الماضي، وسيفتح المتجر أبوابه قريباً ليقدم قطعاً مميزة تحتفل بالأعمال الفنية الراقية والفنانين المعاصرين في فن البوب وفن الشارع والنحت والتصوير والرسم المعاصر.

ويترقب الرواد افتتاح «ميشين: بلاي من ماتيل»، وهي تجربة ترفيه رائعة وحصرية في الغاليريا على جزيرة الماريه، تتيح للأطفال من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات المهارة، إطلاق العنان للإبداع والمنافسة والمرح في مساحة تجمع بين اللعب التقليدي والابتكارات التكنولوجية، من خلال 3 مناطق مميزة وهي: «باربي» و«هوت ويلز» و«ميجا بلوكس». ومن المرافق الجاذبة للصغار، ستتيح ردهة «سباركيز» المتخصصة في عالم اللعب والمرح لأفراد العائلة، توفير مجموعة واسعة من الألعاب ومناطق اللعب اللينة والأنشطة الترفيهية مثل الترامبولين والبولينج.