جومانا مراد: أعيش نضجاً فنياً

سعيد ياسين (القاهرة)

ترى الممثلة جومانا مراد أنها تعيش حالياً في مرحلة نضج فني ورغبة كبيرة في إبراز قدراتها، خصوصاً وأنها من الممثلات اللواتي ينشدن العمل الهادف القائم على ورق جيد، خصوصاً بعد مشاركتها في رمضان الماضي بعملين دفعة واحدة.

وقالت: كان الأمر بمثابة مخاطرة كبيرة تمثلت في كيفية تقديم دورين مختلفين في الشكل والأداء والمضمون والتفاصيل، فالأولى شخصية صعيدية قوية في «عملة نادرة»، تقاوم طمع الجميع فيها بعد سفر زوجها وغيابه لفترة طويلة، والدور الآخر فتاة شعبية أنانية وشريرة في «بابا المجال»، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال الإيجابية من قبل المشاهدين على العملين.

وحول تجربتها في فيلم «ع الزيرو» الذي شاركت في بطولته مع محمد رمضان ونيللي كريم، ومن المقرر أن يعرض في صالات السينما قريباً، قالت: العمل مميز ومختلف، يناقش قضية تجارة الأعضاء البشرية، من خلال شاب فقير يسعى لعلاج طفله المريض، ولكنه يواجه صعوبات كبيرة، ويعمل مع عصابة ويصبح واحداً من الأثرياء، لافتة إلى أنها تقدم فيه شخصية جديدة ستكون مفاجأة وتمثل إضافة كبيرة لها في مشوارها. وصرحت جومانا أن سبب اتبعادها عن الفن لفترة طويلة وهي في عز تألقها، يعود إلى

اهتمامها الأكبر بتكوين أسرة، وإنجاب أولاد تسعد بهم ويكونوا سنداً لها في المستقبل، موضحة أن كثيرين هاجموها على هذا القرار الذي لم تتراجع عنه، لإيمانها بأن هناك أشياء مهمة وأخرى أهم، وأنها لم تندم على هذا الابتعاد.