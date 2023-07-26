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«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»

«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
26 يوليو 2023 19:52

أبوظبي (الاتحاد)

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طرحت «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع استوديوهات فوكس واستوديوهات MBC، اليوم، أول إعلان ترويجي كامل للفيلم الخيالي الجديد «حوجن»، وهو من إخراج ياسر الياسري (مخرج فيلمي 122، كابوس)، ويشارك في بطولته كوكبة من الممثلين، منهم: براء عالم، نور الخضراء، نايف الظفيري، العنود سعود، ومحسن منصور. الفيلم مقتبس عن الرواية الخيالية الرومانسية للكاتب إبراهيم عبّاس بعنوان «حوجن»، التي تم طرح أول نسخة منها في العام 2013، وباتت من ذلك الحين الرواية الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية. وتتناول قصة الفيلم مزيجاً من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب يعيش بين البشر في مدينة جّدة العصرية، ويخوض رحلة ومغامرات ملحمية في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وفجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى «سوسن»، وهي طالبة شابة تدرس الطب. ويُعد «حوجن» واحداً من أكبر المشاريع الفنية حتى الآن التي تنضوي تحت مظلّة الشراكة الإنتاجية المبرمة في عام 2019 بين «إيمج نيشن أبوظبي» واستوديوهات فوكس واستوديوهات MBC، وهي ثلاث من أهم الشركات الإقليمية الناشطة في قطاع صناعة المحتوى الفني والترفيهي. ويتمثّل هدف هذا التعاون في دعم العديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية، من المرحلة الأولية وحتى مرحلة التوزيع والنشر، لمساندة قطاع السينما والتلفزيون والترفيه المتنامي في المنطقة.
 

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