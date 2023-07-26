"شاعر المليون" يفتح باب التسجيل للمشاركة بموسمه الـ11

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي فتح باب التسجيل في الموسم الحادي عشر لبرنامج "شاعر المليون"، أمام الراغبين بالمشاركة لتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج حتى 26 أغسطس 2023.

وأوضحت اللجنة المنظِّمة للبرنامج أن بإمكان الراغبين بالترشح للموسم الجديد الاطلاع على المعلومات الكاملة عن خطوات الترشح عبر الموقع الرسمي للبرنامج https://millionspoet.ae/ar/register)) .

ونوهت إلى أن شروط التقديم تشمل ألّا يقل سن الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدةً شعرية نبطية موزونة ومقفاة لا يزيد عدد أبياتها على 20 بيتاً ولا يقل على 10 أبيات، وأن تكون مطبوعة، ولن تقبل القصائد المكتوبة بخط اليد وبعد انتهاء فترة التسجيل ستفرز لجنة التحكيم الطلبات وتقيِّم القصائد لتختار الشعراء الذين سينتقلون إلى مرحلة المقابلات.

وأشارت اللجنة إلى أن الموسم الحالي لبرنامج شاعر المليون يتميز باستضافة الشعراء المترشحين لمرحلة المقابلات في أبوظبي خلال أكتوبر 2023 لاختيار 100 شاعر من المتأهلين لمرحلة الاختبارات، ثم يخضع المتأهلون للاختبارات التحريرية ومقابلة أعضاء لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية وبهذا، تحدد اللجنة الشعراء الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي للمنافسة على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي.

ويمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.

ويواصل برنامج "شاعر المليون" تعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والشعراء والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

ويتاح التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي https://we.tl/t-Wu6YItoglR.