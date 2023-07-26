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نفوق 50 حوتاً بعد جنوح جماعي على شاطئ في أستراليا

أرشيفية
26 يوليو 2023 08:01

نفقت مجموعة تضم أكثر من 50 حوتاً طياراً بعد جنوح جماعي على شاطئ في غرب أستراليا.

ونفق 51 حوتاً خلال الليل بعد أن تقطعت بها السبل يوم الثلاثاء على شاطئ تشينيس حسبما ذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية اليوم الأربعاء.

وتُبذل جهود الإنقاذ لإعادة 46 حوتاً آخر إلى المياه العميقة.

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وقالت الهيئة إنها تلقت مئات العروض للمساعدة في إنقاذ الحيتان التي تقطعت بها السبل.

وأضافت: "نتفهم قلق الجمهور ونقدر الدعم من المتطوعين والمنظمات". وقالت: "تنصب أولوية التركيز لفريق إدارة الحوادث على ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين وسلامة الحيتان. منطقة الاستجابة لديها مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الحيتان الكبيرة التي يحتمل أن تكون مريضة، والقروش والأامواج والآلات الثقيلة والسفن".

المصدر: وكالات
حيتان
نفوق
أستراليا
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