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"تيك توك" يطلق خاصية المنشورات النصية فقط

"تيك توك" يطلق خاصية المنشورات النصية فقط
26 يوليو 2023 07:22

أطلق تطبيق تيك توك الصيني للمقاطع المصورة القصيرة خاصية كتابة منشورات نصية فقط، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها تويتر منذ شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك لموقع التواصل الاجتماعي الشهير العام الماضي.
وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تيك توك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات لمنشوراتهم النصية التي يمكن أن تضم وسوماً، فضلاً عن إمكانية إضافة الإشارة لمستخدمين آخرين.
وأفاد موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا بأن منشورات تيك توك الجديدة، التي تشبه خاصية ستوريز على إنستجرام، لها حد أقصى 1000 حرف.
كما أطلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، "ثريدز"، وهو تطبيق نصي آخر يمكن أن يشكل تهديداً لتويتر.
وغير ماسك اسم تويتر إلى "إكس" وأزال شعار الطائر الأزرق، في محاولة منه لإنشاء "تطبيق لكل شيء".

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المصدر: وكالات
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