الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ريم مصطفى.. زعيمة عصابة «بنات رزق»

ريم مصطفى
26 يوليو 2023 01:25

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
أحمد فهمي: الإمارات سوق سينمائي قوي
هنيدي.. «صعيدي» لرابع مرة

تعاقدت الممثلة المصرية ريم مصطفى على المشاركة في بطولة فيلم «بنات رزق»، وقالت إن الفيلم يتشابه مع الجزء الثاني من «ولاد رزق» ولكن هنا العصابة نسائية، ومن المقرر بدء تصويره خلال أيام، وتدور الأحداث حول 4 فتيات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف، وتعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن لتنفيذ عملية سطو، حيث يخططن لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا.
خلال الموسم الصيفي يُعرض لريم  فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، أحمد عيد، ومحمد ممدوح، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد فيه شخصية ملكة، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل توفيق الحكيم، وتدور الأحداث حول علاقة الإنسان مع الزمن، حيث يهرب ثلاثة أشخاص من ملك ظالم ويلجأون إلى كهف وينامون فيه ثلاثة قرون ويستيقظون فى زمن غير زمانهم، ويشعرون بالغربة، لذا يفضلون العودة الى الكهف. 
وعلى صعيد نشاطها الفني، تنتظر ريم عرض فيلم «الجواهرجي»، كما تستعد لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «الثمانية».
وقالت، إنها انتهت من تصوير مسلسل «دوبامين»، من 15 حلقة، وتقدم خلاله شخصية «مدربة يوغا»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع. 
وعبّرت ريم حبها للسينما ووصفتها بأنها لها سحرها الخاص وأهميتها، فهي سر النجومية الحقيقية، ولديها طموح لتقدم خلالها أدواراً غير نمطية مع مخرجين مميزين، لتُظهر قدراتها كممثلة.

ريم مصطفى
السينما المصرية
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©