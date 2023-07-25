ريم مصطفى.. زعيمة عصابة «بنات رزق»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة المصرية ريم مصطفى على المشاركة في بطولة فيلم «بنات رزق»، وقالت إن الفيلم يتشابه مع الجزء الثاني من «ولاد رزق» ولكن هنا العصابة نسائية، ومن المقرر بدء تصويره خلال أيام، وتدور الأحداث حول 4 فتيات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلف، وتعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن لتنفيذ عملية سطو، حيث يخططن لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا.

خلال الموسم الصيفي يُعرض لريم فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، أحمد عيد، ومحمد ممدوح، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد فيه شخصية ملكة، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل توفيق الحكيم، وتدور الأحداث حول علاقة الإنسان مع الزمن، حيث يهرب ثلاثة أشخاص من ملك ظالم ويلجأون إلى كهف وينامون فيه ثلاثة قرون ويستيقظون فى زمن غير زمانهم، ويشعرون بالغربة، لذا يفضلون العودة الى الكهف.

وعلى صعيد نشاطها الفني، تنتظر ريم عرض فيلم «الجواهرجي»، كما تستعد لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «الثمانية».

وقالت، إنها انتهت من تصوير مسلسل «دوبامين»، من 15 حلقة، وتقدم خلاله شخصية «مدربة يوغا»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع.

وعبّرت ريم حبها للسينما ووصفتها بأنها لها سحرها الخاص وأهميتها، فهي سر النجومية الحقيقية، ولديها طموح لتقدم خلالها أدواراً غير نمطية مع مخرجين مميزين، لتُظهر قدراتها كممثلة.