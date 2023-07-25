7 نباتات سامة.. احذروها!

ترجمة: عزة يوسف

يستمتع الكثير من الناس بقضاء الوقت في الحدائق والمتنزهات، لكن ذلك قد يصاحبه بعض المخاطر الخفية؛ لذا يحذر الكاتب والخبير «جيف دان» من بعض أنواع النباتات التي قد تشكل خطراً على البشر والحيوانات، حسبما ذكر موقع «Daily Mail» البريطاني، وهذه بعضاً منها:

السرخس

رغم سميته المعروفة وقدرته على التسبب في بعض السرطانات، لا يزال يؤكل في شرق آسيا، ومنتشر في الريف البريطاني، وإذا حاول أحد قطعه بيديه العاريتين يتسبب في أذى شديد لهما.

الهوجويد

نبات من عائلة الجزر، ينمو حتى عشرة أقدام وساقه بلون بنفسجي، وله زهور بيضاء في أعلاه، شديد السمية في حال لامست عصارته جلد الإنسان، ومع تعرضه للشمس تحدث له التهابات خطيرة.

خانق الذئب

يُعرف باسم تاج الملوك، إلا أن هذا النبات الجميل ذا الأزهار البنفسجية شديد السمية، ويمكن أن يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب، أو شلل مؤقت، أو مشاكل تنفسية، وهناك حالات تسمم شديدة تم توثيقها بسببه.

القصاص

نبات صغير وجذاب، ويسمى الأبنوس، يتميز بفروع مثقلة بالزهور الصفراء الزاهية ويطلق عليه «المطر الذهبي»، ورغم سميته الشديدة والمعروفة فقد نجا جميع ضحاياه ولم يتسبب في وفيات إلا بين الحيوانات.

القراص

تنتشر في كل مكان تقريباً، ورغم أنه قابل للأكل بعد غليه، إلا أن ملامسته للجلد طازجاً تسمح للشعيرات المخفية تحت أوراقه بحقن خليط سام يسبب الألم والحكة.

اللبلاب

ينمو بكثرة على الأسوار وجذوع الأشجار، ويمكن أن تتسبب ملامسته في التورم وضيق التنفس، كما أن عصارته تسبب التهاب الجلد والحكة، كما يسبب المغص والقيء والإسهال إذا تم أكله.

الهنبان

أو البنج الأسود، ويتميز بأزهار بيضاء ذات عروق سوداء وأوراق مشعرة ليبدو كأنه خرج من رواية مرعبة، جميع أجزائه سامة، تؤذي الجلد إذا لامسته، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا تم أكله.