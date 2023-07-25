شوارزنيجر لأبنائه: لا تكرروا أخطائي

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر الممثل ولاعب كمال الأجسام وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقاً، النمساوي الأميركي أرنولد شوارزنيجر، عن مخاوفه بشأن سير أبنائه على خطاه في هذا الشأن، حيث يركز شوارزنيجر على إصلاح علاقته بأبنائه وتدعيمهم في حياتهم ومهنهم، ويصر على أن يكون أباً أفضل وأن يضمن عدم تكرار ابنيه «باتريك وجوزيف» لأخطائه العائلية أو الصحية.

في حين مازال شوارزنيجر يُظهر حبه وتفانيه للعبة كمال الأجسام وما حققته له من لياقة بدنية من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يبدو وأدرك المخاطر المحتملة المرتبطة باحتراف هذه اللعبة. ورغم بروزه في عالم كمال الأجسام، فقد تغير رأي شوارزنيجر، الذي يبلغ من العمر 76 عاماً، ويُعد رمزاً للقوة واللياقة البدنية التي تبدو شبه خارقة في هوليوود.

وبعد أن اعترف شوارزنيجر سابقاً بتناوله لمنشطات الستيرويدات في بداية حياته، قرر أن ينقل دروساً قيّمة من تجاربه الشخصية للجيل الحالي ليتجنبوا الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، وأهمها أنه كان معتاداً على نظام غذائي عالي البروتين، فكان يتناول من 4 إلى 5 آلاف سعر حراري في اليوم، بما يتضمن من 10 إلى 15 بيضة يومياً. وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن شوارزنيجر أصبح يتبنى نظاماً غذائيا أكثر توازناً يعتمد على الخضراوات والشوفان والأطعمة الصحية، بدلاً من البروتينات الحيوانية بعد تقدمه في العمر.