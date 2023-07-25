الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

شوارزنيجر لأبنائه: لا تكرروا أخطائي

شوارزنيجر لأبنائه: لا تكرروا أخطائي
26 يوليو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر الممثل ولاعب كمال الأجسام وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقاً، النمساوي الأميركي أرنولد شوارزنيجر، عن مخاوفه بشأن سير أبنائه على خطاه في هذا الشأن، حيث يركز شوارزنيجر على إصلاح علاقته بأبنائه وتدعيمهم في حياتهم ومهنهم، ويصر على أن يكون أباً أفضل وأن يضمن عدم تكرار ابنيه «باتريك وجوزيف»  لأخطائه العائلية أو الصحية.
في حين مازال شوارزنيجر يُظهر حبه وتفانيه للعبة كمال الأجسام وما حققته له من لياقة بدنية من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يبدو وأدرك المخاطر المحتملة المرتبطة باحتراف هذه اللعبة. ورغم بروزه في عالم كمال الأجسام، فقد تغير رأي شوارزنيجر، الذي يبلغ من العمر 76 عاماً، ويُعد رمزاً للقوة واللياقة البدنية التي تبدو شبه خارقة في هوليوود.
وبعد أن اعترف شوارزنيجر سابقاً بتناوله لمنشطات الستيرويدات في بداية حياته، قرر أن ينقل دروساً قيّمة من تجاربه الشخصية للجيل الحالي ليتجنبوا الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، وأهمها أنه كان معتاداً على نظام غذائي عالي البروتين، فكان يتناول من 4 إلى 5 آلاف سعر حراري في اليوم، بما يتضمن من 10 إلى 15 بيضة يومياً.  وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن شوارزنيجر أصبح يتبنى نظاماً غذائيا أكثر توازناً يعتمد على الخضراوات والشوفان والأطعمة الصحية، بدلاً من البروتينات الحيوانية بعد تقدمه في العمر.

أرنولد شوارزنيجر
كمال الأجسام
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©