«أمنية» تحقق 359 أمنية بالنصف الأول من 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من إنجاز شوط مهم من استراتيجيتها خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك عبر مبادرات وحملات رائدة بدعم من شركائها الاستراتيجيين.

ثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، جهود فريق عمل المؤسسة المُتميّزة والتي ساهمت في تحقيق أمنيات أكبر عدد من الأطفال المرضى، مع توجيه الشكر إلى جميع المساهمين والداعمين، الذين ساهموا في تحقيق أهداف المؤسسة والمُساهمة في إسعاد الأطفال وعائلاتهم.

كما أوضحت سمو الشيخة شيخة أن المؤسسة، ومنذ مطلع العام الحالي، تمكّنت من تحقيق أمنيات 187 طفلاً و172 طفلة من 20 جنسية، ممن يُعانون من نحو 86 مرضاً مُزمناً يُهدّد حياتهم، مُشيرة إلى أن مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها في النصف الأول من عام 2023 بلغ 359 أمنية، منها 157 أمنية داخل دولة الإمارات، 108 أمنيات في المملكة الأردنية الهاشمية، و94 أمنية في جمهورية مصر العربية.

واختتمت سمو الشيخة شيخة «يُسعدنا في عام الاستدامة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن نشهد استدامة حب الخير والعطاء، التي تنبع من قلوب أفراد مجتمع الإمارات من كافة الفئات والشرائح، ونتطلّع إلى مواصلة إسعاد القلوب ونشر أضواء الأمل والتفاؤل على مدار الأشهر القادمة».

الجدير بالذكر أن أمنيات فئة «أودّ أن أحصل» شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى نحو 331 أمنية، تركّز مُعظمها في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، إضافة إلى تحقيق بعض الأمنيات في الحصول على مسابح منزلية، غرف نوم، ألعاب للحديقة، كراسي طبية مُتحرّكة، كما تمحورت أمنيات الأطفال في فئة «أودّ أن أذهب» التي وصل عددها إلى 27 أمنية، في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء شعائر العمرة، السفر إلى ماليزيا، زيارة دبي باركس، التسوّق في دبي، زيارة دبي والتجوال في معالمها السياحية المتميّزة، زيارة ليجو لاند، السفر إلى ديزني لاند في باريس، السفر إلى لندن، السفر إلى اليابان، الإقامة في فندق أتلانتس ومقابلة الدلافين والاستمتاع بفعاليات الحديقة المائية، إضافة إلى رحلة تسوّق خاصة للملابس والألعاب في مركز سنتر بوينت بدبي.