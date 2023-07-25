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"تيك توك" تطلق ميزة جديدة تتيح نشر محتوى مكتوب

«تيك توك»
25 يوليو 2023 10:10

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط مع العلم أنّ منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع الفيديو، في خطوة تتيح لها التنافس بصورة مباشرة مع تويتر.

وأوضحت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للمنصة في بيان أنّ هذه الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بـ"مشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة".

وتتيح تيك توك للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوباً إضافة صوت ما إلى النص أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية "دويتس" التي تمكّن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.

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وتسعى شبكة تيك توك المعروفة بمقاطع الفيديو القصيرة إلى زيادة الخدمات التي توفرها.

ورفعت الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجياً من 15 ثانية عند إطلاق المنصة عام 2017 إلى عشر دقائق راهناً، في خطوة ترمي إلى التنافس مع يوتيوب الذي أطلق صيغة مقاطع الفيديو القصيرة المستوحاة من تيك توك.

وتشكل صيغة المحتوى المكتوب التي أطلقتها تيك توك بديلاً عن الشبكات الاجتماعية المتخصصة في النصوص وأبرزها تويتر التي غيّر مالكها ايلون ماسك الاثنين اسمها إلى "اكس".

المصدر: آ ف ب
مواقع التواصل الاجتماعي
تيك توك
الفيديو
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