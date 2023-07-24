«بنات كيوت».. كوميديا المغامرات

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

يستعد الكاتب والمخرج جمال سالم إلى إطلاق فيلمه الجديد «بنات كيوت» جماهيرياً في صالات السينما المحلية 27 يوليو الجاري، ويمزج العمل بين الكوميديا والمغامرة، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب والفتيات الذين يخوضون رحلة لممارسة رياضة الهايكنج، ليتعرضوا للعديد من المفارقات والمواقف المضحكة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من سعيد بتيجة وزايد حمزة وعبد الله بوهاجوس وهاني المصري وعلي الطاهر وعادل خميس ونيفين ماضي وهيفاء العلي وسعيد المعمري ومواري عبد الله، وهو من تأليف وإخراج جمال سالم.

ترويج سياحي

وأوضح المخرج جمال سالم أن «بنات كيوت» عمل سينمائي مختلف، يسلط الضوء على رياضة الهايكنج، والترويج السياحي لدولة الإمارات، حول الأماكن الطبيعية والجبلية الخلابة، لافتاً إلى أن أغلب مشاهد الفيلم تم تصوريها في جبال مدينة حتا، مشيراً إلى أنه تم اختيار مجموعة من الممثلين المخضرمين والشباب، ومواهب السوشيال ميديا، لتقديم عمل كوميدي خفيف، يناسب الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.

فكرة مختلفة

وأعرب الممثل علي الطاهر عن سعادته بأن يكون أحد أبطال «بنات كيوت»، خصوصاً أن فكرته مختلفة صاغها الكاتب جمال سالم، كاشفاً أنه يلعب دور شاب يقرر أن يشارك في رحلة الهايكنج مع أصدقائه، ويكتشف أن هناك صراعاً بين أصدقائه ومجموعة من الفتيات، اللواتي تواجدن في الرحلة نفسها، لتحدث العديد من المفارقات والمشاكسات بين المجموعتين، والتي تدور أغلبها حول الهكاينج، منوهاً إلى أن المُشاهد سيتعرف على سبب هذه الخلافات في نهاية الفيلم.

عودة للسينما

من جهته، أوضح عبد الله بوهاجوس أن «بنات كيوت» يعتمد على كوميديا الموقف بالدرجة الأولى، معرباً عن سعادته بعودته للسينما مجدداً بعد فترة من الغياب، وقال: فخر لي أن أعود من جديد إلى «الشاشة الذهبية»، خصوصاً مع الكاتب والمخرج المبدع جمال سالم الذي له باع طويل في هذا المجال سينمائياً ودرامياً، متمنياً أن يقدم الفيلم للجمهور وجبة كوميدية خفيفة.

وأوضح بو هاجوس، أن هذا العمل أعاده بقوة إلى السينما، لاسيما أنه يشارك نخبة من الممثلين المتميزين في عالم الكوميديا، والذين اجتهدوا في تقديم عمل سينمائي مختلف، يرسم البسمة والضحكة على وجوه المشاهدين.