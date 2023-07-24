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«المكلكعين».. يعيد ميس للسينما

«المكلكعين».. يعيد ميس للسينما
25 يوليو 2023 01:07

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة الأردنية ميس حمدان للسينما المصرية بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلم «المكلكعين»، وتجسد فيه دور فتاة تميل إلى الطابع الفرعوني، ترتبط بعلاقة حب مع زميل لها.
 وقالت ميس، إن هذه النوعية من الأدوار تجذبني بشدّة؛ لأنها ترضي طموحي وإمكاناتي، خاصة فيما يتعلق بتقمص الشخصيات. 
وأضافت ميس أنها تعود أيضاً للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «عودة البارون»، الذي يتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتقدم خلاله شخصية رئيسة تحرير صغيرة في السن وتتعامل مع المحررين من قبيل الصداقة وتستمع إلى مشاكلهم. 
وأوضحت أنها تحمّست لتجسيد هذه الشخصية التي تشبه نماذج كثيرة في الواقع، وتدور الأحداث حول شخصيات تعاني من هواجس الماضي.
 وعبّرت ميس عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول أغنيتها الأخيرة «شيك ومهندم»، التي طرحتها مؤخراً على مواقع التواصل والمنصات الرقمية، كلمات وتلحين عزيز الشافعى وتوزيع هانى يعقوب، وتستعد لتقديم لأكثر من أغنية جديدة ستطرحها بشكل متتال خلال الصيف.
وقالت ميس، إنها ابتعدت لفترة طويلة عن الغناء لأنها لم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه، وفي نفس الوقت عدم وجود أفكار جديدة للأغاني.

ميس حمدان
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