علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «هوا هين»

من قرية صيد هادئة، إلى منتجع ملكي يقصده الزوار من شتّى الأماكن، إنها مدينة «هوا هين تايلاند»، وجهة العطلات الأغلى والأكثر أماناً، تبرُز مدينة «هوا هين» بين المُدن المحيطة بها كعروسٍ مُزدانة تُزَفُّ لأحد أشراف السادة في منظرٍ يبعثُ وصيفاتها على الغِبطة، حيثُ تعود جذورها الأرستقراطية إلى عام 1920، عندما أمر راما السادس (الملك Vajiravudh) وراما السابع (الملك براجاديبوك) ببناء مساكن الصيف فيها، هرباً من الأماكن الحارة في بانكوك، لتتحوّل القرية الصغيرة منذ ذلك الحين إلى منتجع ريفي ووجهة للزوار المحليين والأجانب.

تتعدد عناصر الجذب السياحي في مدينة «هوا هين»، ومنها جوّها المشمس، وحدائقها الرائعة، بالإضافة إلى قمم الجبال والكهوف والشلالات ما يجعلها أشبه بلوحة فنية تجمع مزيجاً من الألوان الساحرة.

«هوا هين»، مدينة ساحلية تقع في مقاطعة (‎Prachuap Khiri Khan) وتبعُد عن مدينة بانكوك مسافة 200 كيلومتر، وتتميز بشواطئها الخلابة ومنتجعاتها الجميلة، وتُعتبر وجهة مميزة للإجازات العائلية، ومُحبِّي الهدوء والاسترخاء والجلوس على رمال الشاطئ الناعمة لساعات طويلة، بعيداً صخب المُدن الحديثة والمُكتظة بالسكان.

كثيرة هي الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها حين تزور مدينة «هوا هين»، كصيد الأسماك والإبحار والتخييم والاستجمام في المنتجعات الصحية، والمشي وركوب الدراجات ورياضة الغوص والغطس وركوب الدراجات وامتطاء الخيول ورياضة الجولف، بالإضافة لتناول المأكولات البحرية الشهية والتنزه في المنتزهات الوطنية، كل هذه الأنشطة وأكثر، جعلت مدينة «هوا هين» مكاناً مميزاً للاستمتاع بإجازة عائلية مليئة بأجواء المرح.

ويجدر بي الإشارة إلى عدم وجود مطاعم عربية في المدينة، ولكن يوجد فيها مطعم شرق أوسطي يقدم الوجبات العربية كالكباب والشاورما والفلافل وبعض الأكلات العربية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم الهندية ومطاعم المأكولات البحرية المنشرة في أنحاء المدينة كافة.

إلى جانب شواطئها الخلابة، تشتهر مدينة «هوا هين» بعدد من الأماكن السياحية، ومنها، سانتوريني بارك هواهين، حديقة مصغرة مبنية على طراز مدينة سانتوريني اليونانية، يمكنك الاستمتاع فيها بمشاهدة المعارض المصغرة والمعروضة بطريقة الثري دي، أو دخول بيت الرعب الذي يجعلك تحبس الأنفاس.

ويوجد أيضاً مملكة الجمل، حديقة حيوان صغيرة مستوحاة من حياه الصحراء والجمال في الجزيرة العربية، يوجد فيها عدد قليل من الجمال وبعض الحيوانات الأليفة الأخرى، ويُتيح لك المنتزه التقرب من الحيوانات الأليفة والتقاط الصور معها، وحينَ تزور مملكة الجمل، لا بد أن يساورك شعور بالفخر بثقافتنا العربية العريقة، فها هم الأجانب يقتبسون منها، كما أن هناك أيضاً سفاري هوا هين، التي تقدم عروضاً للفيلة والنمور وبعض الحيوانات الأخرى، كما هو الحال في أغلب أرجاء تايلاند.

وفي حال رغبتَ بزيارة أماكن أثرية في مدينة «هوا هين»، يمكنك التجول في أحد القصور الملكية المفتوحة للزوار والتعرف على قاعاتها والمشي في بساتينها..

أخيراً، وبعد الرحلة التي قضيتها في مدينة «هوا هين»، يمكنني القول إنها مدينة فائقة الجمال، تستحق قطع كل تلك المسافة لزيارتها.