أبوظبي.. تجارب شيقة في يوم الصداقة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي «ياس باي ووترفرونت» الوجهة العائلية الرائدة للترفيه في أبوظبي، باليوم العالمي للصداقة، وتستقبل ضيوفها بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة، التي تتيح للزوار وأصدقائهم قضاء أوقات عامرة بالمرح وسط الإطلالات الخلابة التي تتمتع بها الجزيرة. وأعدت جزيرة المارية 6 خيارات لضيوفها الراغبين في إحياء المناسبة التي تتسع دائرة الاحتفال بها عاماً بعد عام، وتهدف التجارب الست إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء وترسيخ أواصر الود فيما بينهم. ومنذ 2011، يحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام باليوم العالميّ للصّداقة بوصفها إِحدى المشاعر النّبِيلة والقيّمة في حياة البشر.