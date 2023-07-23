وفاة المغني البريطاني فينس هيل عن 89 عاما

توفي مغني البوب البريطاني فينس هيل عن عمر يناهز 89 عاما في منزله في أوكسفوردشاير، في إنجلترا يوم السبت.

وحقق الموسيقي المركز الثاني في قوائم المبيعات في المملكة المتحدة في عام 1967، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء، في بيان على موقعه على الإنترنت "خلق فينس إرثا موسيقيا .. سيبقى هو وألحانه إلى الأبد في قلوبنا".

وأضاف البيان أنه كان "فريدا من نوعه" و"رجلا رائعا" وكان "محبوبا عالميا"، وطالب بالخصوصية لأصدقائه وعائلته.

ولد هيل في كوفنتري عام 1934، وبدأ الغناء في سن المراهقة وأصدر ألبومه الأول في مايو 1962.