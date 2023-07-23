حمدة الخاجة: التراث مصدر إلهامي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

حمدة عصام الخاجة، شابة إماراتية لديها شغف بحكايات الجدات ومفردات التراث منذ نعومة أظفارها؛ لذا قررت كتابتها بطريقتها الخاصة، من خلال رسم القصص وتجميعها في كتيبات ملونة، تألقت في المدرسة، واختارت أن تتخصص قي الفنون الجميلة تخصص رسوم متحركة، جامعة زايد، ليتناسب مع هوايتها، تميزت بأعمالها الفنية، وباتت تشارك في المعارض، وتقدم الدورات المتخصصة في الرسم، وصولاً إلى تأسيس مشروع افتراضي ساهم في الترويج للسياحة الداخلية بدولة الإمارات عبر رسوماتها وملصقاتها.

قالت الخاجة، إن بدايتها المبكرة في الرسم والمشاركة في المعارض والورش والانفتاح على مختلف التجارب، أتاحت لها فرصة التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وعزّزت ثقتها بنفسها، وساهمت في تطوير أدواتها، مؤكدة أن شغفها بالرسم حدد تخصصها في الجامعة، بينما شكّل نجاحها في تقديم الورش الفنية في العديد من الجهات والمؤسسات المحلية، والمشاركة بأعمالها في المعارض، مشيرة إلى أن العمل في سن مبكرة والتفاعل مع المجتمع يفتحان المجال لتطوير الذات واكتساب مهارات جديدة.

مهارة التسويق

أوضحت الخاجة أن رسوماتها ومنتجاتها تجذب الصغار والكبار والسائحين أيضاً، وبعد أن اكتسبت خبرات في التسويق عبر الدورات والمشاركات المثمرة في المهرجانات والمعارض، أسست حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مما زاد من انتشار منتجاتها خارج الدولة، حيث أصبحت ترسم على الوسائد والحقائب، وغيرها، مستثمرة مهاراتها في الرسم والتسويق، مشددة على أن التراث يبقى جوهر هويتها الوطنية ومصدر إلهامها.

مشروع «هوب»

للنجاح مقومات عدة، منها الصبر والإصرار والشغف أيضاً، وعن ذلك قالت الخاجة، إن أهم عوامل النجاح، حُب صاحب المشروع لما يعمل، والسعي نحو تطوير ذاته بشكل مستمر، لاسيما أن الدولة توفر الكثير من فرص الدعم والتمكين والبيئة المحفزة للتميز، وهي كلها عوامل ساعدتها على النجاح كرائدة أعمال.

وقد أسست الخاجة مشروعها الخاص «هوب» عام 2014، مستثمرة موهبتها في الرسم الكاريكاتيري، ومن خلال «هوب» تقوم بابتكار هدايا خاصة بأسماء أشخاص حسب الطلب، وتنجز العديد من المنتجات والهدايا في مختلف المناسبات.

شخصيات كرتونية

وبالحديث عن أعمالها، قالت الخاجة، إنها تقوم برسم وتصميم شخصيات ورسومات بطريقة كرتونية، تعكس جانباً من شخصيتها، وتقوم بطباعة هذه التصاميم على منتجات مختلفة، مع إضافة لمسة خاصة بها في كل عمل، حتى أصبحت أعمالها علامة مميزة خاصة بها، وهي تحرص على تقديم الورشة التعليمية لنشر هذا الفن، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، وأضافت «لديّ أسلوبي الخاص في الرسم والتصميم، وكوني إماراتية أثق بأن كل منتج من منتجاتي يمثلني ويعكس هويتي وتراث بلدي».

رسالة للأجيال

تعمل حمدة الخاجة اليوم على تأسيس شركتها الخاصة، بعد أن حققت نجاحاً على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رسالة وجهتها لأبناء جيلها، قالت إن الصبر والتعلّم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات والحرص على الابتكار، من العناصر الأساسية التي تساعد على ديمومة المشاريع وتميزها.