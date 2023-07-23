غادة عادل.. زوجة «تاجر بطيخ»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية غادة عادل خلال الموسم السينمائي الصيفي بأكثر من عمل، أولها فيلم «مرعي البريمو» المقرر طرحه يوم 3 أغسطس المقبل، وتجسد خلاله شخصية زوجة «البريمو» وهو تاجر بطيخ، حيث تساعده في تجارته.

العمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتعود من خلاله للتعاون مع محمد هنيدي بعد حوالي 25 عاماً، منذ أن قدما فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، وفيلم «بلية ودماغه العالية» عام 2000. وقالت غادة، إن هناك فيلماً آخر. هو «البطة الصفرا»، ويعرض خلال أغسطس المقبل أيضاً، بطولة صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، وتجسد خلاله شخصية زعيمة عصابة ويتورط معها أستاذ بالجامعة في المشاكل والسرقات، وعندما يحاول الخروج منها تنقلب حياته بطريقة كوميدية. كما يُعرض لها خلال الموسم الصيفي أيضاً فيلم «أهل الكهف» مع خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، ومحمود حميدة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، والقصة خيالية تدور أحداثها خلال فترتين زمنيتين مختلفتين.

وتستعد غادة لتصوير فيلم «ماما حلوة» في مدينة لاس فيجاس الأميركية، حيث يتم حالياً عقد جلسات عمل ومعاينة أماكن التصوير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ، إخراج عمرو صلاح. فيما تعود غادة للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قائمة الأماني»، مع شريف منير، تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، الذي يعكف على معاينة أماكن التصوير واختيار باقي فريق العمل. وقالت غادة، إن هذا العام يشهد إعادة صياغة طريقتها في اختيار أعمالها، وتواجه مخاوفها وتتخذ القرارات بنفسها، مع تقديم أدوار نوعية لم تقدمها من قبل.