سماعات الرأس تدمر الأذن.. احذروها!

أبوظبي (الاتحاد)

يتسبب استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة في تدمير الأذن، مثلما تفعل الضوضاء العالية، مما يعرضها إلى ما يسمى بـ«فقدان السمع الناجم عن الضوضاء».

وينتج المرض بسبب انحناء شعيرات الأذن الداخلية الصغيرة، التي هي مستقبلات حسية للسمع، بشدة عند التعرض للأصوات العالية بشكل قد يسبب تلفاً دائماً للأذن، ومن أعراض الإصابة بهذا المرض الشعور بطنين أو صعوبة في السمع أو سماع الأصوات بشكل مكتوم.

وذكر موقع «India Times» الهندي، بعض الطرق لحماية الأذن عند استخدام سماعات الرأس، منها عدم رفع مستوى الصوت فوق 60%، وتطبيق قاعدة 60/60 والتي تعني عدم رفع مستوى الصوت إلى أكثر من 60%، وعدم الاستماع لشيء أكثر من 60 دقيقة.

كذلك الحصول على فترات للراحة، واستخدم خاصية مانع الضوضاء، وعدم استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين، وعدم وضع أي شيء فيهما دون استشارة الطبيب.