شيخة الجابري تكتب: بريد.. صندوق «الوريد»!

هل جرّبتم الذهاب إلى هواتفكم ناحية الرسائل وقمتم بجولة داخل صندوقها الذي تختبئ فيه الكثير من أسراركم، وآهاتكم وأوجاعكم، وأفراحكم ومشاعركم الفياضة، وأحبابكم وأصدقاؤكم الذين راحوا والذين آثروا البقاء معكم رغم زحة الألم، وسحاب التغيير الذي يطفو على سماء علاقاتكم الطرّية كانت ذات يوم، ثم صارت إلى جفاف، ربما تعرفون أسبابها، وقد لا تعرفون؟

وإن كنتم قد جرّبتم ما كان شعوركم لحظتها، كيف وجدتم تلك الرسائل القابعة داخل الصندوق الذي تحملونه في أياديكم لا يفارقكم طوال الوقت، كيف قرأتم رسالة من غائب لن يعود، كيف ترون رسالة جاءت في منتصف الليل تحمل الحب والولع والشعور الكبير بكم، وكيف استقبلتم رسالة صباحية مباغتة مضمونها نهاية موجعة لعلاقة ما زالت بعدُ يافعةً كصبيّةٍ في عنفوان الوقت تروح وتجيء، وكأنها لا تغيب.

كيف تعاملتم مع أحلامكم الُمندسّة في رسالة هاتفية ذهبتم بها ذات يوم نحو مسؤول بحثاً عن مساعدةٍ ما، أو موضوع تحتاجون فيه إلى مساندة، كيف كانت الردود التي وصلتكم، هل كان رداً آلياً ميتاً كالردود التلقائية التي تأتينا هذا الزمان تلك التي تُشبه الجملة الشهيرة «أنا مساعدتك الافتراضية كيف يمكنني مساعدتك»، ثم تتوالى التعليمات من خلالها فلا تصل إلى شيء؟

متى كانت آخر مرة قفزت فيها نحو أعينكم رسالة من عزيز تحملون له الود، رسالة عالقةٌ منذ أعوام يعاهدك فيها أحدكم بأنه لن يتغيّر، ولن يجد قلباً دافئاً يُشبه قلبه، ولا يتصور أن تمضي به الحياة دون أن يكون الصديق القريب جداً له والذي يترك بصمةٌ تأخذه نحو الأجمل والأفضل، وحينما يصل إلى هناك ينقطع عنكم مخلّفاً عهوداً وهميّة، ومشاعر زائفة ما اكتشفتها قلوبكم إلاّ بعد كثيرٍ من الآلام التي سطت على الروح فأنهكتها.

ترى ما هي الأغنية التي قفزت لكم من بين المرفقات في صندوق رسائلكم، وتركت أثراً ما توقعتموه، كيف تعاملتم مع اللحظة، هل انكسر شيءٌ في أعماقكم، هل تسامت أرواحكم وكبُرت على الوجع وانتصرت لأيامها الحلوة معكم لتبقى مجرد ذكرى تعبر ممرات الروح وتغادر، لتعود من جديد تنبش أجمل حكاية رسمت خطوطها ولوحاتها الثريّة حباً وقرباً وانتماءً ما عشتموه إلاّ معهم، ليرحلوا ويبقى ذاك الأثر مخبوءاً في صندوق في جهاز هاتفي عقيم.

مؤلمةٌ هي التفاصيل، موغلةٌ في الأثر عندما تنثالُ في وقتٍ لم تتوقع أن تأتيك لتنبش ما نسيت، تعيد السيرة الأولى للأشياء، للعلاقات، للأمنيات، للرفقة، للحاجات الحلوة التي مضت، جربوا البحث في صناديق هواتفكم، ستجدونهم هناك كلّاً في طريق.