الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

شيخة الجابري تكتب: بريد.. صندوق «الوريد»!

شيخة الجابري تكتب: بريد.. صندوق «الوريد»!
24 يوليو 2023 01:30

هل جرّبتم الذهاب إلى هواتفكم ناحية الرسائل وقمتم بجولة داخل صندوقها الذي تختبئ فيه الكثير من أسراركم، وآهاتكم وأوجاعكم، وأفراحكم ومشاعركم الفياضة، وأحبابكم وأصدقاؤكم الذين راحوا والذين آثروا البقاء معكم رغم زحة الألم، وسحاب التغيير الذي يطفو على سماء علاقاتكم الطرّية كانت ذات يوم، ثم صارت إلى جفاف، ربما تعرفون أسبابها، وقد لا تعرفون؟
وإن كنتم قد جرّبتم ما كان شعوركم لحظتها، كيف وجدتم تلك الرسائل القابعة داخل الصندوق الذي تحملونه في أياديكم لا يفارقكم طوال الوقت، كيف قرأتم رسالة من غائب لن يعود، كيف ترون رسالة جاءت في منتصف الليل تحمل الحب والولع والشعور الكبير بكم، وكيف استقبلتم رسالة صباحية مباغتة مضمونها نهاية موجعة لعلاقة ما زالت بعدُ يافعةً كصبيّةٍ في عنفوان الوقت تروح وتجيء، وكأنها لا تغيب.
كيف تعاملتم مع أحلامكم الُمندسّة في رسالة هاتفية ذهبتم بها ذات يوم نحو مسؤول بحثاً عن مساعدةٍ ما، أو موضوع تحتاجون فيه إلى مساندة، كيف كانت الردود التي وصلتكم، هل كان رداً آلياً ميتاً كالردود التلقائية التي تأتينا هذا الزمان تلك التي تُشبه الجملة الشهيرة «أنا مساعدتك الافتراضية كيف يمكنني مساعدتك»، ثم تتوالى التعليمات من خلالها فلا تصل إلى شيء؟
متى كانت آخر مرة قفزت فيها نحو أعينكم رسالة من عزيز تحملون له الود، رسالة عالقةٌ منذ أعوام يعاهدك فيها أحدكم بأنه لن يتغيّر، ولن يجد قلباً دافئاً يُشبه قلبه، ولا يتصور أن تمضي به الحياة دون أن يكون الصديق القريب جداً له والذي يترك بصمةٌ تأخذه نحو الأجمل والأفضل، وحينما يصل إلى هناك ينقطع عنكم مخلّفاً عهوداً وهميّة، ومشاعر زائفة ما اكتشفتها قلوبكم إلاّ بعد كثيرٍ من الآلام التي سطت على الروح فأنهكتها.
ترى ما هي الأغنية التي قفزت لكم من بين المرفقات في صندوق رسائلكم، وتركت أثراً ما توقعتموه، كيف تعاملتم مع اللحظة، هل انكسر شيءٌ في أعماقكم، هل تسامت أرواحكم وكبُرت على الوجع وانتصرت لأيامها الحلوة معكم لتبقى مجرد ذكرى تعبر ممرات الروح وتغادر، لتعود من جديد تنبش أجمل حكاية رسمت خطوطها ولوحاتها الثريّة حباً وقرباً وانتماءً ما عشتموه إلاّ معهم، ليرحلوا ويبقى ذاك الأثر مخبوءاً في صندوق في جهاز هاتفي عقيم.
مؤلمةٌ هي التفاصيل، موغلةٌ في الأثر عندما تنثالُ في وقتٍ لم تتوقع أن تأتيك لتنبش ما نسيت، تعيد السيرة الأولى للأشياء، للعلاقات، للأمنيات، للرفقة، للحاجات الحلوة التي مضت، جربوا البحث في صناديق هواتفكم، ستجدونهم هناك كلّاً في طريق.

 

أخبار ذات صلة
شيخة الجابري تكتب: صوت الجماهير وقوة التأثير
شيخة الجابري تكتب: «الدوا والفلعة والاستدامة»
شيخة الجابري
أحوال
آخر الأخبار
سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
عربي ودولي
موجة حر شديد تضرب إيطاليا
اليوم 20:57
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©