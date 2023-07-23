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أحمد حلمي.. «لسّة حِتّة»

أحمد حلمي
23 يوليو 2023 19:31

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
يستعد الممثل المصري أحمد حلمي لتصوير مشاهد فيلمه الجديد «لسّة حِتّة»، ويجسد خلاله شخصية شاب خارج عن القانون، ويرتكب العديد من الجرائم المروعة، بسبب صدمة تعرض لها منذ طفولته.
 تدور أحداث الفيلم في إطار الفانتازيا بين التشويق والكوميديا، ويتناول تاثير الأمراض النفسية وكيفية معالجتها، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته غادة عادل.
من جانب آخر، أعرب حلمي عن سعادته برد الفعل الجماهيري تجاه عرضه المسرحي «ميمو»، مؤخراً ضمن فعاليات هيئة الترفية بالسعودية، حول شخصية شاب مهمش من أسرته والمجتمع، ليقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما حدث مختلف عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.
 ويمثل «ميمو» عودة حلمي إلى خشبة المسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية «حكيم عيون» عام 2001، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وشارك في بطولتها حمدي الميرغني، وهنا الزاهد. 

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