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دنيا

الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أرشيفية
23 يوليو 2023 11:53

أطلقت الصين، اليوم الأحد، صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش2- دي"، لإرسال أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد مسبقا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وانطلق الصاروخ في الساعة 1050 صباحا (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.

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ومن المقرر أن يتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية. وتُعتبر عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز "لونج مارش". 

المصدر: وكالات
الفضاء
الصين
قمر اصطناعي
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