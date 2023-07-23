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"يوتيوب" تحدّث قائمة أسعار خدماتها للمشتركين

منصة "يوتيوب"
23 يوليو 2023 10:29

في إطار موجة ارتفاع قيمة الاشتراك في أغلب خدمات بث الأفلام والمواد الترفيهية في العالم، قررت منصة بث الفيديوهات يوتيوب المملوكة لشركة جوجل لخدمات التكنولوجيا زيادة قيمة الاشتراك في خدمتي يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم  سواء للمشتركين الجدد أو الحاليين.

وأعلنت منصة يوتيوب تحديث قائمة أسعار خدماتها للمشتركين الحاليين والجدد في الولايات المتحدة، حيث سيدفع أغلب المشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم الفردية 14دولارا شهريا اعتبارا من موعد سداد الفاتورة  الجديدة بزيادة دولارين  عن قيمة الاشتراك الحالي.

وسيدفع أغلب مشتركي يوتيوب ميوزيك بريميوم 11 دولارا شهريا بزيادة دولار واحد عن قيمة الاشتراك الحالي. وقالت يوتيوب إن أسعار خدماتها للمشتركين الحاليين ستتفاوت وفقا لفئة الاشتراك ودورية سداد الفاتورة، وإنها سترسل رسائل بريدية بالأسعار الجديدة للمشتركين.

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وسيحصل المشتركون في خدمة يوتيوب ريد قبل أن تحول اسمها إلى يوتيوب بريميوم  في 2018 على ثلاثة أشهر إضافية بالأسعار الحالية قبل أن يدفعوا الأسعار الجديدة.

يذكر أن خدمة يوتيوب بريميوم  تتيح مشاهدة الفيديوهات من بدون فواصل إعلانية، مع خيار تنزيل الفيديوهات لمشاهدتها فيما بعد دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع إمكانية استمرار تشغيل الفيديو على الهاتف عندما يتم إطفاء الشاشة. ومع الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم يحصل المشترك على اشتراك في خدمة يوتيوب ميوزيك بريميوم المشابهة لخدمتي بث الموسيقى آبل ميوزيك وسبوتيفاي.

المصدر: وكالات
يوتيوب
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