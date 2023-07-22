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السعدني.. «سيب وأنا سيب»

السعدني.. «سيب وأنا سيب»
23 يوليو 2023 01:00

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

يشارك الممثل المصري أحمد السعدني في مسلسل «سيب وأنا سيب»، حيث يجسد دور شخص عاشق للسيارات ويمتلك ورشة لإصلاحها بمحافظة الإسكندرية، وتجمعه علاقة عاطفية مع «نبيلة» التي تجسد دورها الممثلة هنا الزاهد، فيما تسعى «نسمة»، وتجسد دورها ساندي التونسية، لإفساد تلك العلاقة من أجل مصلحتها.
المسلسل من نوعية الأعمال القصيرة، يتكون من 10 حلقات، ويدور حول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب، تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته محمد جمعة، وآية سماحة، ويتم عرضه الشهر الجاري على إحدى المنصات الرقمية.
وأعرب السعدني عن سعادته بتقبل الجمهور غناءه للمرة الأولى بمشواره شارة المسلسل مع هنا الزاهد بعنوان «هما هنا»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وحول اتجاهه إلى مجال الغناء في الفترة المقبلة، أوضح أن الغناء له قواعد وأصول صوتية لا يمتلكها، ولكن تأدية بعض الألحان في قالب غنائي خلال العمل الفني أمر طبيعي وسبق أن قام بها فنانون كثيرون. ويتنظر أحمد طرح فيلمه «الجواهرجي»، خلال الموسم الشتوي المقبل، وتدور أحداثه حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب أطماع زوجته، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته باسم سمرة، وتارا عماد.

أحمد السعدني
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