8 أطعمة تقي من سرطان الثدي

ترجمة: عزة يوسف

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في النساء، ويذكر الخبراء بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة به، حسبما نقلها موقع «Health Line» الأميركي، ومنها:

الخضراوات

الخضراوات لها خصائص مضادة للسرطان والأكسدة، مثل الجرجير والسبانخ والخردل الأخضر، كما أن الخضراوات الصليبية، مثل القرنبيط والملفوف والبروكلي، تحتوي على مركبات الجلوكوزينولات التي يحولها الجسم إلى جزيئات تسمى الأيزو ثيوسيانات، والتي لها دور كبير في مكافحة سرطان الثدي.

الفصيلة الثومية

منها الثوم والبصل والكراث، وهي تتميز بمجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك مركبات الكبريت العضوي ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

الفواكه الحمضية

مثل البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي، وهي مليئة بمركبات تقي من السرطان مثل فيتامين سي وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

الأسماك والمكسرات

مثل السلمون والسردين والماكريل، وهي وجبات تحتوي على مواد مثل الأوميغا 3 والسيلينيوم ومضادات للأكسدة، وتقي جميعها من السرطان، كما تحتوي المكسرات، لاسيما الجوز، على العديد من الفوائد إذ إنها مصدر للدهون الصحية للقلب، وتساعد في الحماية من سرطان الثدي.

التوتيات

يحتوي التفاح والتوتيات، مثل التوت والعنب والفراولة، على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين والتي تحمي من التلف الخلوي، وتحد من تطور وانتشار الخلايا السرطانية.

الأطعمة المخمرة

مثل الزبادي والكيمتشي ومخلل الملفوف، والتي تحتوي على البروبيوتيك وعناصر غذائية أخرى.

البقوليات

تحتوي البقوليات على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن، ويعد محتواها الكبير من الألياف هو الذي يحمي من الإصابة بسرطان الثدي، ومثلها الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز البني والشعير والكينوا.

الأعشاب

تحتوي على مركبات نباتية وأحماض دهنية ومضادات أكسدة قوية تقي من الالتهابات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطانات.