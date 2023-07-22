الأحد 23 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

السنع.. ورشة افتراضية في «تراث الإمارات»

السنع.. ورشة افتراضية في «تراث الإمارات»
23 يوليو 2023 01:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"المستشفى الميداني الإماراتي" في تشاد يواصل تقديم خدماته للأشقاء السودانيين والمجتمع المحلي
أقل درجة حرارة سجلت في الدولة اليوم

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية عن السنع، ضمن برنامج «سلسلة قراءة في إصدارات إماراتية»، قدمها الدكتور سالم زايد الطنيجي، الباحث في التراث الشعبي الإماراتي.
وتناول الطنيجي «السنع» بالتفصيل في كتابه «السنع والسمت والذرابة في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عام 2018، تزامناً مع قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تدريس «السنع» ضمن المناهج الدراسية، بهدف تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية لدى الأجيال.
وتحدث الطنيجي عن معنى أصل كلمة السنع في اللغة العربية، وأكد أهمية العادات والتقاليد في الهوية الوطنية، لافتاً إلى سنع الزيارات وأدب المجالس في الثقافة الإماراتية، وسنع صب القهوة وطريقة تقديمها، وتناول السنع في الشعر.

نادي تراث الإمارات
التراث الشعبي
الإمارات
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب أعداد جديدة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 12:52
موظفة تجلب التصويت بالبريد في مركز اقتراع في بادالونا، خلال الانتخابات العامة لإسبانيا
عربي ودولي
الناخبون في إسبانيا يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة
اليوم 12:38
عمال إنقاذ في موقع الانهيار الأرضي في قرية إرشالوادي في منطقة رايغاد في ولاية ماهاراشترا
عربي ودولي
حصيلة جديدة لضحايا انزلاق التربة في الهند
اليوم 12:11
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
الرياضي
«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين
اليوم 12:00
أرشيفية
دنيا
الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية إلى الفضاء
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©