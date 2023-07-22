السنع.. ورشة افتراضية في «تراث الإمارات»

أبوظبي (وام)

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية عن السنع، ضمن برنامج «سلسلة قراءة في إصدارات إماراتية»، قدمها الدكتور سالم زايد الطنيجي، الباحث في التراث الشعبي الإماراتي.

وتناول الطنيجي «السنع» بالتفصيل في كتابه «السنع والسمت والذرابة في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عام 2018، تزامناً مع قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تدريس «السنع» ضمن المناهج الدراسية، بهدف تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية لدى الأجيال.

وتحدث الطنيجي عن معنى أصل كلمة السنع في اللغة العربية، وأكد أهمية العادات والتقاليد في الهوية الوطنية، لافتاً إلى سنع الزيارات وأدب المجالس في الثقافة الإماراتية، وسنع صب القهوة وطريقة تقديمها، وتناول السنع في الشعر.