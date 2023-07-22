شمة حمدان تطلق 10 أغنيات مصوّرة

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت الفنانة الإماراتية شمة حمدان عشر أغنيات مصوّرة بطريقة الفيديو كليب دفعة واحدة، ضمن ألبومها الغنائي الأول في مسيرتها الفنية الذي حمل عنوان «تخوّفني»، حيث صورتها جميعها مع المخرج بسام الترك برؤية إخراجية إبداعية على مدار خمسة أيام من التصوير والجهد، وأكثر من 6 أشهر من التحضير، بإشراف عام ورؤية موسيقية للملحن ياسر بوعلي. أعربت شمة حمدان عن سعادتها بإصدار أول ألبوم غنائي لها بهذه الصورة التي تحمل الكثير من المخاطرة، كونها أصدرت ألبوماً مصوّراً لجميع الأغنيات بأحدث الأفكار، وبجميع تفاصيله الأقرب للأسلوب الغربي، حيث أبدع المخرج بسام الترك في إخراجها وسمير كرم في تصويرها، وقالت: «الملحن ياسر بوعلي هو صاحب فكرة تصوير العشر أغنيات بطريقة الفيديو كليب، وقال إنني قادرة على تقديمها بشكل راق ومميز»، وأضافت: «أعتبر تصوير ألبوم غنائي يتضمن عشرة كليبات هو مخاطرة بالنسبة لي، خاصة وأنني لأول مرة أقف أمام الكاميرا وأقوم بالتصوير، وأتطلع لسماع رأي جمهور الخليج والوطن العربي في هذه الأعمال».

وقد تعاونت شمة مع بوعلي في خمس أغنيات من ألحانه، وهي «تخوفني، تحملني خطاك، كيفك، ولا يهمك، وأغنية لا تبرر»، وأغنية من ألحان طارق بخش بعنوان «اتنفسك»، بينما قامت شمة بتلحين أربع أغنيات، هي «مثل غيرك، وقت النوم، قتلت المشاعر، وولهانة».

وتعاونت في جميع الأغنيات مع أهم الشعراء الخليجيين، وهم: مساعد الرشيدي، العالية، وشم، أحمد الصانع، عبدالرحمن العبيدان، سطام العتيبي، أحمد علوي، عبدالله بوراس.

وقد طرحت شما حمدان الأغنيات العشرة حصرياً عبر قناتها الرسمية في «اليوتيوب»، وعبر جميع المنصات الرقمية والمكتبات الموسيقية، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية.