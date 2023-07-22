مريض يقتل طبيبته في الدنمارك

أكدت الشرطة الدنماركية، اليوم السبت، مقتل طبيبة في حادث طعن بمركز للطب النفسي غرب العاصمة كوبنهاغن.

وقع حادث الطعن يوم أمس الجمعة في ضاحية «جلوستروب». واعتقلت الشرطة مريضاً (41 عاماً) من نزلاء المنشأة، بعد نصف ساعة من الهجوم.

تعرض ثلاثة من موظفي المركز للطعن، ويخضع شخص آخر للعلاج من إصابات خطيرة، في حين خرج ثالث مصاب بجروح أقل خطورة من المستشفى.

وتردد أن الضحية كانت طبيبة في المنشأة، كما أصبح معروفاً اليوم السبت خلال جلسة استماع للمشتبه به.

وأقر الرجل بأنه مذنب في جريمة القتل والأذى الجسدي الخطير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو».

وأمر قاض باحتجاز المشتبه به حتى 16 أغسطس. وقالت الوكالة إن الرجل ذكر، أمام المحكمة، أنه عقد العزم على قتل المرأة، التي كانت طبيبته النفسية.